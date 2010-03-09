افزایش دو پایگاه اورژانس در چهارشنبه پایان سال در بندرعباس

مهدی حسنی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: در حال حاضر چهار پایگاه اورژانس در حال فعالیت بوده که با پیش بینی های صورت گرفته و در راستای خدمات رسانی به موقع و حساس بودن این روز دو پایگاه دیگر نیز اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه تمهیدات خاصی برای جلوگیری از سوانح آتش سوزی و رسیدگی سریع امداد رسانی انجام شده است، یادآور شد: در سال گذشته در این روز مشکل زیادی در بندرعباس وجود نداشته و تعداد صدمه دیدگان صفر بوده است.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی هرمزگان افزود: در سال گذشته تنها در جزیره قشم در این روز سه نفر صدمه دیده وجود داشت که با رساندن به بیمارستان مشکلشان رفع و بهبود یافتند.

وی در ادامه توضیح داد: به شهروندان توصیه می شود در صورت بروز خطر از هر گونه اقدام خود سرانه برای نجات جان مصدوم خوداری و سریعا به اورژانس اطلاع دهند.