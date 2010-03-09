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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

حسنی آزاد به مهر خبر داد:

افزایش دو پایگاه اورژانس در چهارشنبه پایان سال در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی هرمزگان گفت: به علت امکان وجود خطرات ناشی از آتش سوزی در چهارشنبه آخر سال دو پایگاه اورژانس به پایگاه های بندرعباس اضافه می شود.

مهدی حسنی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: در حال حاضر چهار پایگاه اورژانس در حال فعالیت بوده که با پیش بینی های صورت گرفته و در راستای خدمات رسانی به موقع و حساس بودن این روز دو پایگاه دیگر نیز اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه تمهیدات خاصی برای جلوگیری از سوانح آتش سوزی و رسیدگی سریع امداد رسانی انجام شده است، یادآور شد: در سال گذشته در این روز مشکل زیادی در بندرعباس وجود نداشته و تعداد صدمه دیدگان صفر بوده است.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی هرمزگان افزود: در سال گذشته تنها در جزیره قشم در این روز سه نفر صدمه دیده وجود داشت که با رساندن به بیمارستان مشکلشان رفع و بهبود یافتند.

وی در ادامه توضیح داد: به شهروندان توصیه می شود در صورت بروز خطر از هر گونه اقدام خود سرانه برای نجات جان مصدوم خوداری و سریعا به اورژانس اطلاع دهند.

کد مطلب 1048535

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