گمیشان شهرستان شد/ انتصاب دو فرماندار جدید در استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، با شهرستان شدن گمیشان "قربانعلی بابایی" به عنوان اولین فرماندار شهر مرزی گمیشان منصوب شد و همچنین ساختمان فرمانداری این شهرستان افتتاح شد.

شهرستان شدن گمیشان از آروزی دیرینه اهالی منطقه بود که پس از گذشت سالهای وقوع پیوست و با شهرستان شدن گمیشان، تعداد شهرستانهای استان گلستان به 13 شهرستان ارتقا یافت.

در حکمی از سوی وزیر کشور، " عبدالمجید قربانزاده گوگلانی" به عنوان فرماندار جدید بندرترکمن منصوب شد.

در حکم وزیرکشور به قربانزاده آمده است: در اجرای ماده 5 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری جنابعالی را به عنوان فرماندار شهرستان بندر ترکمن منصوب می کنیم.

امید است با اتکا به خداوند متعال و در چهارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.



قربانزاده گوگلانی، دارای مدرک دبیری وکارشناسی الهیات ومعارف اسلامی از دانشگاه قم است که دبیرالهیات ومعارف اسلامی مدارس، رئیس شورای شهر در دوره اول در شهر گمیشان، رئیس شورای شهر در دوره دوم شهر گمیشان و رئیس آموزش و پرورش منطقه گمیشان از جمله سوابق اجرایی وی است.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.