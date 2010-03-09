به گزارش خبرنگار مهر، محمد روح اللهی صبح سه شنبه در یک نشست خبری که به منظور تشریح عملکرد شرکت مخابرات استان تهران در سال 88 برپا شد گفت: از 100 هزار پورت اینترنت پرسرعت ایجاد شده توسط شرکت مخابرات تهران تاکنون حدود 15 هزار پورت به فروش رفته است.



وی با تاکید بر اینکه برنامه سال آینده شرکت مخابرات تهران واگذاری اینترنت پرسرعت به متقاضیان تا سقف 650 هزار پورت است گفت: مجوز واگذاری یک میلیون پورت پرسرعت در تهران به شرکت مخابرات داده شده است اما برنامه ما برای سال آینده واگذاری 650 هزار پورت خواهد بود و پس از آن نسبت به ارائه اینترنت پرسرعت تا سقف یک میلیون خط اقدام خواهیم کرد.



روح اللهی با بیان اینکه محدودیت سرعت 128 کیلوبایت اینترنت پرسرعت تنها برای مشترکان خانگی است و کاربران غیرخانگی برای دریافت سرعتی بیش از این می توانند درخواست خود را ارائه دهند گفت: واگذاری ADSL در دو منطقه 2 و 8 تهران در حال انجام است و به زودی نیز دیگر مناطق استان تحت پوشش این سرویس قرار می گیرند.



به گفته وی اقدامات برای واگذاری اینترنت پرسرعت در کرج نیز انجام شده است و مشکلی بابت ارائه این سرویس وجود ندارد.



وی در عین حال اضافه کرد: محدودیتی برای واگذاری تلفن ثابت در استان تهران وجود ندارد و 470 هزار شماره تلفن ثابت در 11 ماهه گذشته از سوی مشترکان تهرانی درخواست داده شده است.



مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به عملکرد این شرکت در یک سال گذشته نیز گفت: امسال 470 هزار فیش تلفن ثابت در استان تهران فروخته شد که نسبت به سال گذشته 100 هزار تقاضا افزایش یافته است. به طور میانگین روزانه 1400 فیش تلفن ثابت در استان فروخته می شود و ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان 7/44 است که حدود یک واحد درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.



وی با بیان اینکه شش میلیون و 440 هزار شماره ثابت در استان تهران مشغول به کار است گفت: تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت در سال گذشته شش میلیون و 100هزار خط تلفن بوده است. در شرایط فعلی نیز تقاضای مهمی برای واگذاری تلفن ثابت وجود ندارد اما در مناطق محدودی واگذاری به روز صورت نمی گیرد که در حال برطرف کردن این مشکلات هستیم.



روح الهی واگذاری تلفن ثابت اعتباری در استان تهران را به بعد از ارائه 650 هزار خط اینترنت پرسرعت موکول کرد و گفت: سال آینده سرویس دهی مخابرات بر بسترIP آغاز می شود که ارائه تلفن ثابت اعتباری نیز یکی از این سرویس ها است.



وی در تشریح وضعیت سرویس پیامک تلفن ثابت نیز گفت: در حال حاضر ارتباط این سرویس بین خط ثابت به ثابت فعال است. ولی عمده بازار پیش بینی شده برای این سرویس، ارسال پیام کوتاه از خط ثابت به همراه بوده که تجهیزات آن خریداری شده اما هنوز بین اپراتورها توافق نهایی حاصل نشده است.



روح الهی در بخش دیگری از سخنان خود به تقاضای مشترکان برای تغییر خطوط اشاره کرد و گفت: امکان تغییر خطوط مشترکان درصورت بروز مزاحمت های تلفنی فراهم شده است.



وی افزود: مصوبه دیتابیس مشاغل برروی سامانه 118 به مخابرات اعلام شده به نحوری که امکان ارائه سرویس به مشاغلی را که در 118 به ثبت رسیده اند فراهم شده است. در صورتی که ایجاد دیتابیس مشاغل بر روی سامانه 118 به نتیجه برسد امکان توسعه این سامانه وجود دارد. مذاکراتی نیز با شرکتها و صاحبان مشاغل صورت گرفته شده که در صورت تمایل می توانند از طریق این دیتا بیس نسبت به معرفی شرکت، شغل و خدمات خود اقدام کنند.



وی درباره ترافیک بالای 118 گفت: ترافیک این سامانه همیشگی نیست و محدود به برخی ایام می شود که اپراتورها برنامه ویژه ای برای این زمانها در نظر نگرفته اند.