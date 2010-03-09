کاروان 150 نفری اساتید دانشگاه پنجشنبه به سوریه و لبنان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان متشکل از برخی اساتید دانشگاه و شخصیتهای فرهنگی است که در داخل و خارج از کشور از سوی نهاد رهبری به سخنرانی و اجرای برنامه می پردازند.

سفر این کاروان به کشورهای سوریه و لبنان در طول یک هفته با هدف بررسی مسائل اخیر خاورمیانه و جهان اسلام انجام می شود. دیدار با مسئولان و شخصیتهای سیاسی این کشورها و زیارت از عتبات عالیات از جمله برنامه های این سفر است.

محسن یحیوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین نیز به عنوان نماینده جامعه اسلامی مهندسین در این سفر حضور خواهد داشت.