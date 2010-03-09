آغاز طرح نظارتی علوم پزشکی لرستان با حضور 16 اکیپ

اردشیر شیخ آزادی در این رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ویژه نوروزی در راستای رفاه و آسایش مسافران نوروزی که به خطه باستانی لرستان مسافرت می کنند، صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این طرح با مشارکت 16 اکیپ نظارتی سیار و ثابت به طور مستمر و شبانه روزی در راستای نظارت بر بهداشت مراکز خدمات رسانی عمومی از قبیل مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی، رستورانهای داخل شهری و مراکز عرضه مواد غذایی بین راهی، هتل ها، مهمانپذیرها، مدارس، مساجد، پارکها، تفرجگاه ها و کلیه مراکز خدمات رسانی اجرا خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه مرکز فوریتهای سلامت محیط کار با شماره تماس 09678 به عنوان پل ارتباطی مردم با این سامانه متمرکز کشوری آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مردم است، افزود: همه مردم ایران اسلامی می توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی با شماره یاد شده تماس حاصل کنند.