به گزارش خبرگزاری مهر بیژن بنی احمد، عکاس پیشکسوت‌ دلیل برگزاری چنین نشستی را ضعف در "عکاسی خبری" اعلام کرد: عکاسی خبری به عنوان یک رسانه دیداری در انتقال خبر از اهمیت بالایی برخوردار است. این چند ساله نشست‌هایی گوناگونی در این خصوص برگزار شده، ولی در هیچ کدام از آنها آسیب شناسی مفید وموثری صورت نگرفته است.

بنی احمد درباره خصوصیات فردی و حرفه‌ای یک عکاس خبرنگار گفت: عکاس خبری در درجه اول باید یک خبرنگار باشد. سیاستمدار بودن، ذوق و قریحه هنری داشتن وآشنایی با ادوات فنی عکاسی نیز از دیگر ملزومات کار عکاس خبرنگار است. ضمن آنکه او باید معلومات عمومی بالایی داشته باشد تا با اشراف کامل نسبت به ماوقع عکاسی کند؛ به همین خاطر این جلسه در اصل هم اندیشی خواهد بود که در آن تجارب 45 ساله عکاسی خبری‌ام را با دانش و تکنیک روز جوانان عکاس در هم آمیخته تا راه روشنی را در عرصه تعالی این نوع عکاسی جلوی پایمان باز کنیم.

بیژن بنی احمد متولد 1315 تهران و دارای دو مدرک دانشگاهی روانشناسی و عکاسی از آلمان است. او که عکاسی را در دانشگاه زیر نظر استاد آلمانی خود "اتو اشتینرت" مبدع مکتب عکاسی ذهنی فرا گرفته است، "عکاسی خبری" را از 45 سال پیش یعنی 1965 میلادی و با چاپ اولین رپرتاژ خبری خود در مجله آغاز کرد.

نشست انجمن عکاسان نگاه چهارشنبه هر هفته ساعت 16 در سالن استاد هادی شفاییه حوزه هنری برگزار می شود.

