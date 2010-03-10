برگی از تاریخ ایران و جهان

نوزدهم اسفند:

تصویب قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت



در چنین روزی در سال 1337 قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به تصویب رسید.

این قانون به عنوان یکی از قوانین مبنایی در حوزه حقوق اداری پیرو لایحه قانونی در مورد منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین ( ملی و سنا ) و کارمندان دولت در معاملات دولتی - کشوری در سال 1337 ، به تصویب رسید . بر اساس این لایحه کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع شدند.

تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

سال 1380 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از قوانین مهم و تأثیرگذار به تصویب رسد.

بر اساس ماده (2) این قانون پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات براساس ضوابطی همراه باشد .

عملیات بدر

19 اسفند سال 1363 عملیات بدر در منطقه هورالهویزه آغاز شد . این عملیات با رمز مقدس "یا فاطمه الزهرا( س)" در منطقه هور ، شرق رودخانه دجله و با اهداف انهدام وسیع نیروهای دشمن و تصرف هورالهویزه ، کنترل جاده بصره - العماره و پاسخ به حملات دشمن به مناطق مسکونی ایران آغاز شد .

عملیات بدر پس از یک هفته نبرد سنگین و با تثبیت موضع ایران در شرق دجله خاتمه یافت .

بیست و سوم ربیع‌الاول:

ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم

حضرت فاطمه معصومه روز اول ذیقعده سال 173 قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود. سال 201 قمری در پی عزیمت اجباری امام رضا (ع) به خراسان، حضرت معصومه بعد از یک سال تحمل دوری برادر بزرگوارش از مدینه منوره عازم خراسان شد.

از آنجایی که حضرت فاطمه معصومه پیام آور فرهنگ و معارف اهل بیت و مدافع مظلومیت امامان شیعه و تداوم بخش راه پدر بزرگوارش در مبارزه با طاغوت های زمان بود، عوامل حکومتی بنی عباس، در شهر ساوه به کاروان حامل آن حضرت حمله کرده و همراهان آن حضرت را به شهادت رساندند. حتی طبق نوشته استاد محقق شیخ جعفر مرتضی عاملی در کتاب حیاة الامام الرضا آن حضرت را نیز مسموم کردند.

حضرت فاطمه معصومه بر اثر مسمومیت و شدت غم و اندوه در شهر ساوه بیمار شد و فرمود مرا به شهر قم ببرید زیرا از پدرم شنیدم که می فرمود: شهر قم مرکز شیعیان ما است . حضرت معصومه 23 ربیع الاول سال 201 قمری به شهر قم وارد شده و مورد استقبال عده زیادی از مردم مشتاق و شیفته اهل بیت قرار گرفت. آن بزرگوار بعد از 17 روز اقامت در منزل موسی بن خزرج که به "بیت النور" شهرت یافت، در دهم ربیع الثانی سال 201 هجری دیده از جهان فرو بسته و در "باغ بابلان" محل فعلی مزار آن حضرت دفن شد.

دهم مارس:

نخستین پرواز به آلمان شرقی



در چنین روز ی در سال 1990میلادی برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم ، یک هواپیمای آلمان غربی بدون اینکه به چکسلواکی پرواز کند و از آنجا مسافرین خود را به آلمان شرقی انتقال دهد، بطورمستقیم به فرودگاه آلمان شرقی پرواز کرد.

شناسایی زنگبار



سال 1862 میلادی بریتانیا و فرانسه استقلال زنگبار را به رسمیت شناختند .