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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

در سال 89؛

770 میلیارد ریال بودجه شهرداری سمنان‌ تصویب شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر سمنان گفت: بودجه 770 میلیارد ریالی سال 89 شهرداری سمنان با افزایش 215 میلیارد ریالی نسبت به سال قبل به تصویب شورای شهر سمنان رسید.

محمد طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این بودجه پس از پیشنهاد به شهرداری و بررسی با گذشت سه ماه به تصویب اعضای شورای شهر سمنان و کمیسیون درآمد این شورا رسید.

وی با بیان اینکه کاهش هزینه های جاری در شهرداری می تواند به انجام پروژه های عمرانی کمک کند، گفت: این بودجه برای همه سازمان های زیرمجموعه شهرداری، شهرداری های نواحی و شهرداری های مرکز در نظر قرار گرفته شده است.

به گفته وی، شهرداری سمنان دارای دو شهرداری منطقه، سه شهرداری ناحیه و هشت سازمان عمران، آتش نشانی، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پارک ها و فضای سبز، میادین میوه و تره بار‌، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و مدیریت پسماند ها و تبدیل مواد شهری است.

کد مطلب 1048545

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