770 میلیارد ریال بودجه شهرداری سمنان‌ تصویب شد

محمد طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این بودجه پس از پیشنهاد به شهرداری و بررسی با گذشت سه ماه به تصویب اعضای شورای شهر سمنان و کمیسیون درآمد این شورا رسید.

وی با بیان اینکه کاهش هزینه های جاری در شهرداری می تواند به انجام پروژه های عمرانی کمک کند، گفت: این بودجه برای همه سازمان های زیرمجموعه شهرداری، شهرداری های نواحی و شهرداری های مرکز در نظر قرار گرفته شده است.

به گفته وی، شهرداری سمنان دارای دو شهرداری منطقه، سه شهرداری ناحیه و هشت سازمان عمران، آتش نشانی، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پارک ها و فضای سبز، میادین میوه و تره بار‌، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و مدیریت پسماند ها و تبدیل مواد شهری است.