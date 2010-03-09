تصویری از رقیب جدید آی پد/ مایکروسافت در رقابت شدید با اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، اینگونه به نظر می آید شرکت مایکروسافت در حال افشای جزئیاتی از آخرین محصول خود یعنی تبلت Courier است. طی تلاشی آشکار برای رقابت با آی پد اپل، این ابزار لمسی در سری از تصاویر ویدئویی به نمایش گذاشته شده اند و در این تصاویر به عنوان ابزاری برای سازماندهی زندگی دیجیتال کاربر معرفی شده است.

به بیانی دیگر تبلت جدید مایکروسافت انجام فعالیتهایی از قبیل سازماندهی تماسهای تلفنی و ایده های جدید کاربر، ارسال نامه های الکترونیک و در عین حال جستجو در اینترنت را برای کاربر خود به عهده خواهد گرفت.

سطح لمسی و تعاملی Courier بر روی دو نمایشگر قرار گرفته است و کاربر می تواند با استفاده از انگشتان دست یا قلم فلزی ویژه از این نمایشگر لمسی استفاده کند. تصاویر نشان می دهند Courier توانایی شناسایی دست خط کاربر خود را داشته و از ضخامتی کمتر از 2.5 سانتیمتر برخوردار است و ابعاد آن 12.7 در 17.7 سانتیمتر تخمین زده شده است. سیستم عامل این تبلت جدید نیز ویندوز 7 نبوده و مایکروسافت از سیستم عامل Tegra 2 برای راه اندازی سیستم رایانه ای جدید خود استفاده کرده است.

در وبلاگ Engadget همچنین اعلام شده است Courier از دوربینی داخلی برخوردار بوده و دارای فیش هد فون برای استفاده کاربر از فایلهای صوتی است.



بر اساس گزارش تلگراف تا کنون هیچ اطلاعاتی از بها و یا تاریخ ارائه Courier توسط شرکت مایکروسافت ارائه نشده است.