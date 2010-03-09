برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر در استان مرکزی مشکلی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر سه شنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان مرکزی در اراک افزود: تا پایان فروردین ماه سال آینده باید قسط دوم وام های مسکن مهر به متقاضیان دریافت آن پرداخت شود و در این زمینه و برای نظارت بیشتر بر این روند، فرمانداران در شهرهای مختلف استان موظفند به صورت روزانه و هفتگی علاوه بر بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات روند پیشرفت فیزیکی طرح ها را مورد توجه قرار دهند.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه های مسئول در طرح مسکن مهر استان مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته عملکرد مسئولان در این بخش بسیار مطلوب بود به گونه ای که استان مرکزی رتبه نخست را در طرح مسکن مهر به خود اختصاص داده بود ولی اینک شاهد آن هستیم که در جذب اعتبارات رتبه چهارم و در برخی دیگر از آیتم های مسکن مهر از رتبه های پائین تری برخورداریم که این موضوع قابل قبول نیست و باید نواقص موجود در روند اجرای برنامه ها به سرعت برطرف شود.

شعبانی فرد با بیان اینکه همه دستگاهها باید به گونه ای عمل کنند که مشکل مسکن جوانان برطرف شود، اظهار داشت: مسکن مهر طرح ارزشمندی از سوی دولت برای رفع دغدغه های مردم در تامین مسکن است که باید با برنامه ریزی مناسب مشکلات فراروی این طرح در استان مرکزی برطرف شود که در این رستا مسئولان مسکن و شهرسازی استان و دیگر دستگاههای اجرایی باید توجه لازم را به رفع این مشکلات داشته باشند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در سفر معاون اول رئیس جمهور به استان مرکزی هزار و 500 واحد مسکن مهر به بهره برداری رسید افزود: انتظار می رود در سفر دور سوم دولت به استان مرکزی دو هزار واحد مسکن مهر دیگر آماده بهره برداری در استان شود.

شعبانی فرد اظهار داشت: دولت و شخص رئیس جمهور حساسیت بالایی در زمینه مسکن مهر دارند که می طلبد زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح در همه مناطق استان ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه بافتهای فرسوده شهری ساماندهی شوند، یادآور شد: در ساخت مسکن مهر باید نظام مهندسی ساخت و ساز کاملا رعایت شود و استحکام در ساخت و ساز واحدهای مسکونی با نظر کارشناسان رعایت شود.

استاندار مرکزی وضعیت مسکن مهر را در اراک ویژه دانست و گفت: کمربندی شمالی، جنوبی و طرح 55 متری در اراک عامل حیات این شهر است و باید با در نظر گرفتن این مسایل نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز در حریم این مناطق اقدام شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی نیز گفت: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در استان مرکزی تاکنون 9 هزار و 691 واحد در قالب 165 تعاونی به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد 9 هزار و 168 واحد موفق به دریافت وام های یک میلیون تومانی آماده سازی زمین شده اند.

مجید کیانپور افزود: سقف اعتباری استان مرکزی در قالب مسکن مهر 128 میلیارد تومان است که از این مقدار تاکنون نسبت به جذب 53 میلیارد تومان آن اقدام شده است که از این مبلغ 39 میلیارد تومان تسهیلات ساخت و 9 میلیارد و 200 میلیون تومان نیز وام آماده سازی زمین و پنج میلیارد تومان نیز برای تعاونی های نیمه تمام هزینه شده است.

محمد حسن آصفری فرماندار اراک نیز گفت: 20 هزار نفر در اراک متقاضی استفاده از طرح مسکن مهر هستند ولی به لیل واگذاری زمین در شهر جدید مهاجران بسیاری از متقاضیان انصراف خود را از این طرح اعلام کرده اند که باید برای تامین زمین مناسب در شهر اراک برای متقاضیان این طرح اقدامات لازم صورت گیرد.