۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

زمین لرزه شهداد تلفات در بر نداشت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه کرمان با اشاره به وقوع زمین لرزه چهار ریشتری در شهداد گفت: تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شامگاه دوشنبه ساعت 20 و 9 دقیقه زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر در حوالی منطقه شهداد و سیرچ روی داد.

وی با اشاره به اعزام گروه های تخمین خسارت به منطقه گفت: این زمین لرزه هیچگونه خسارتی در برنداشته است.

صالحی اضافه کرد: این زمین لرزه در عمق 19 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.81 درجه طول جغرافیایی و 30.37 درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

ساعت 18 و 52 دقیقه روز گذشته نیز زمین لرزه ای با قدرت سه ریشتر در همین منطقه روی داده بود.

