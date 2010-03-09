فرماندهی مرزبانی خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جانشین فرمانده مرزبانی ناجا ظهر سه شنبه در مراسم معارفه فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی گفت: ساختار جدید فرماندهی مرزبانی موجب تخصصی شدن امور از طریق آموزش در حوزه های مختلف فرماندهی می شود.

سردار رحیمی خورشیدوند در خصوص تشکیل و شکل گیری فرماندهی مرزبانی در استانهای مرزی بیان کرد: هدف از ساختار جدید مرزبانی توجیه بیشتر و صریح تر به مسائل مرزی است زیرا بخشی از نا امنی و آسیب پذیری ها نشات گرفته از آن سوی مرزهاست و در قانون جدید مرزی هم تاکید بر استیفای حقوق دولت و مرزنشینان دارد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان کشور مرز را مسئله ملی تلقی می کنند و در این امر 23 سازمان به طور مستقیم با این امر تعامل دارند، خاطرنشان کرد: با انسداد و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهیم داد اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر اقدام به حمل و ترانزیت این ماده افیونی کنند.

وی با تأکید بر اینکه برای برقراری امنیت در مرزها نیاز به همکاری مرزنشینان داریم، تصریح کرد: توجه کامل به مرز و افزایش حضور در مرزها، افزایش ضریب هوشیاری برای برخورد با توطئه های دشمنان در مرز، افزایش کمینهای هوشمند و اشراف اطلاعاتی در حوزه مرزی از جمله برنامه هایی است که باید فرماندهان مرزبانی استانها به آن توجه ویژه داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه به وجود 465 کیلومتر مرز در استان اشاره کرد و گفت: امنیت مطلوبی بر مرزهای خراسان جنوبی حاکم است که با راه اندازی فرماندهی مرزبانی استان شاهد تقویت بیشتر این امنیت در استان خواهیم بود.

امیر سرتیپ دوم حمید شرفی وضعیت منابع انسانی و لجستیکی در پاسگاه های مرزی استان را مطلوب دانست و اظهار داشت: امیدواریم با حمایتها و نسبت طول مرزی استان اهتمام ویژه ای در بحث ساختار و تجهیزات به استان شود.

وی همراهی کلیه ارگانها و مردم استان را فاکتور اصلی امنیت موجود در استان عنوان کرد و یادآور شد: مرز دغدغه اصلی ما بوده است و تمام تلاش خود را داشته ایم تا امکانات را به سمت مرزها ببریم چرا که اگر مرزهای ما قوی باشد مشکلات پشت مرز کم و امنیت جامعه بیشتر خواهد شد.

در این جلسه سرهنگ علیرضا رفیعی به عنوان فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی به مدت سه سال منصوب شد.