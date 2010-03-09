هیئت تجاری - اقتصادی نیجریه به ساوجبلاغ سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، یک هیئت تجاری – اقتصادی متشکل از بازرگانان و تجار کشور نیجریه ظهر سه شنبه به شهرستان ساوجبلاغ سفر کردند.

این گروه اقتصادی قراراست در دو تیم مجزا متشکل از صاحبان صنایع و تجاردر گروه کالایی کشاورزی و دارویی از واحد های صنعتی شهرستان ساوجبلاغ که در تولیدات دارویی و کشاورزی فعال هستند، دیدن کردند.

ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور، اطلاع از پیشرفت و فعالیت های اقتصادی و صنعتی در ایران، آشنایی با آخرین فناوری روز دنیا درتولید محصولات کشاورزی و دارویی و جایگاه کشور درتولیدو صادارات این محصولات از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.

رئیس اداره بازرگانی ساوجبلاغ گفت: در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و حمایت از تولیدات داخلی این دو گروه از تجار به شهرستان ساوجبلاغ سفر کرده اند که قرار است طبق برنامه زمانبندی شده در سه روز آینده از شرکت های تولیدات ماشین های کشاورزی، شرکت داروسازی مداوا و داروسازی سها در ساوجبلاغ دیدن کنند.

تیمور پورحیدری تاکید کرد: طبق اعلام آمادگی قبلی تعدادی از این شرکت ها خواستار دریافت نمایندگی محصولات ایرانی در نیجریه و بازاریابی درکشورهای دیگر هستند.



