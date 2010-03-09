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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

حسین نژاد به مهر خبر داد:

جزئیات پیشنهاد کمیسیون عمران برای تغییر یارانه مترو و اتوبوس

جزئیات پیشنهاد کمیسیون عمران برای تغییر یارانه مترو و اتوبوس

عضو کمیسیون عمران مجلس از تصمیم این کمیسیون برای رفع مشکل یارانه بلیت اتوبوس و مترو خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد جدید که آماده طرح در صحن علنی مجلس است 200 میلیارد تومان به یارانه بلیت اتوبوس و 60 میلیارد تومان برای یارانه بلیت مترو اختصاص می یابد.

محمد حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحالی که دولت طبق روال سالهای گذشته تصمیم گرفته بود تنها مبلغ 60 میلیارد تومان را به عنوان یارانه بلیت اتوبوس و متروی تمام کشور اختصاص دهد این پیشنهاد دولت در کمیسیون عمران تغییر کرد.

وی افزود: بر این اساس در کمیسون عمران تصویب شد رقمی معادل 200 میلیارد تومان تنها به عنوان یارانه اتوبوسرانی اختصاص یابد.

وی همچنین از اختصاص رقم 60 میلیارد تومان به عنوان یارانه بلیت مترو به صورت جداگانه خبر داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید یک سوم هزینه تمام شده بهای بلیت را بپردازد و با رقم 60 میلیارد تومان یارانه اتوبوس و مترو برای تمام کشور، دولت نه تنها نمی توانست هزینه های خود را پرداخت کند بلکه هزینه های مضاعفی هم به دوش مردم تحمیل می شد.

حسین نژاد تاکید کرد: این پیشنهاد با رای بالا در کمیسیون عمران به تصویب رسیده و انتظار می رود در صحن علنی مجلس هم با استقبال وسیع نمایندگان مواجه شود.

وی افزود: نمایندگان به خوبی می دانند که موضوع یارانه بلیت اتوبوس و مترو و دغدغه های مسئولان شهرداریها جدی است و نمی توان از یک طرف ادعا کرد که دولت به حمل و نقل یارانه می دهد و از سوی دیگر در عمل رقمی پیشنهاد شود که بسیار پایین باشد.

وی تاکید کرد: رقم 200 میلیارد تومان برای یارانه بلیت اتوبوس و 60 میلیارد تومان برای یارانه بلیت مترو در بخش هزینه ها در صحن علنی به عنوان پیشنهادهای کمیسیون عمران مطرح خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس پیش بینی کرد که به دلیل حساسیت مجلس در مورد تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها بر حمل و نقل عمومی، این ارقام در نهایت با کمی تغییر به تصویب برسد.

کد مطلب 1048555

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