نشست بررسی مشکلات شالیکوبیها و کارخانه های برنج کشور برگزار شد

رئیس گروه آماده سازی و نگهداری فنی محصولات کشاورزی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در حاشیه این گردهمایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هدف از برگزاری این هم اندیشی بازنگری طرح اصلاخ و نوسازی صنعت شالی کوبی کشور و بررسی مشکلات و مسائل مربوط به آن است.

حسنعلی حسین زاده با اشاره به اینکه برنج از خانواده گرامینه (گندمیان) بوده و یکی از غلات اساسی مورد مصرف انسان است، افزود: به دلیل تامین غذای اصلی بیش از نصف مردم جهان، کشت و کار برنج و تولید آن در دنیا از نظر کمیت و کیفیت دارای اهمیت خاصی است به نحوی که حدود 95 درصد برنج دنیا در کشورهای در حال توسعه قاره آسیا تولید و تنها حدود پنج درصد تولید آن در تجارت جهانی وارد می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برنج در 14 کشور جهان تولید می شود که 50 درصد آنها بیشتر از 100 هزار تن تولید دارند، بنار بر آمار FAO تولید برنج دنیا در سال 2007 حدود 633 میلیون تن بوده است، چین با 168 میلیون تن، هند 145 میلیون تن، اندونزی 57 میلیون تن و ویتنام با 36 میلیون تن به ترتیب مقامهای اول تا پنجم تا در بین کشورهای عمده تولیدکننده برنج به خود اختصاص داده اند.

این مسئول یادآور شد: در این گردهمایی مدیران بخش دولتی، اتحادیه و نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان استانداری های شمال کشور، بانک کشاورزی و مراکز تحقیقاتی شش استان کشور حضور دارند.

معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در کیلومتر هفت جاده ماهدشت - مردآباد کرج واقع شده است.



