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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

"رندان شهر آشوب" کشور در گرگان گردهم می آیند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان از اجرای برنامه های طنز با عنوان "حلقه رندان شهر آشوب" در منطقه خبر داد.

مجید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: شهرداری گرگان با اجرای برنامه ای طنز با عنوان حلقه رندان شهر آشوب در قالب هنرهایی چون نمایش، شعر، سرود، فیلم و موسیقی به نقد عملکرد خود می پردازد.

وی اظهار داشت: همچنین نمایشگاه کاریکاتور وعکس نیز از عملکرد شهرداری در حاشیه این برنامه گنجانده شده است.

طاهری ادامه داد: سعید بیابانکی شاعر طنز پرداز کشور نیز از میهمان این برنامه است و در این برنامه از تعدادی از پیشکسوتان طنز گرگان نیز تقدیر خواهد شد.

وی یادآور شد: حلقه رندان شهرآشوب چهارشنبه عصر از ساعت 17 تا 19 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان گفت: شهرداری گرگان با اجرای دومین سامانه نشاط با عنوان بوی بهار در روزهای پایانی سال به استقبال بهار می رود..

وی افزود: در این سامانه خوانندگان موسیقی پاپ کشور چون حامی ،مهراج محمدی و مازیار عصری به هنرنمایی می پردازند.

رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان بیان داشت: همچنین ایستگاه هایی چون ایستگاه قرآن، گریم کودکان، نقاشی کودکان، ایستگاه آموزشهای شهروندی، ایستگاه کاریکاتور و چهره نگاری همراه با دیگر برنامه های متنوع فرهنگی -هنری  و همینطور نمایشهای طنز و مسابقات مختلف تفریحی از جمله برنامه های این سامانه نشاط است.

طاهری گفت: این برنامه در روزهای 24 تا 27 اسفند هرشب راس ساعت 19 در پارکینگ شهرداری واقع در خیابان 5 آذر نبش آذر یکم برگزار می گردد که از عموم شهروندان برای گذراندن ساعاتی مفرح و حضور در این سامانه دعوت بعمل می آید. 

کد مطلب 1048557

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