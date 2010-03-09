"رندان شهر آشوب" کشور در گرگان گردهم می آیند

مجید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: شهرداری گرگان با اجرای برنامه ای طنز با عنوان حلقه رندان شهر آشوب در قالب هنرهایی چون نمایش، شعر، سرود، فیلم و موسیقی به نقد عملکرد خود می پردازد.

وی اظهار داشت: همچنین نمایشگاه کاریکاتور وعکس نیز از عملکرد شهرداری در حاشیه این برنامه گنجانده شده است.

طاهری ادامه داد: سعید بیابانکی شاعر طنز پرداز کشور نیز از میهمان این برنامه است و در این برنامه از تعدادی از پیشکسوتان طنز گرگان نیز تقدیر خواهد شد.

وی یادآور شد: حلقه رندان شهرآشوب چهارشنبه عصر از ساعت 17 تا 19 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان گفت: شهرداری گرگان با اجرای دومین سامانه نشاط با عنوان بوی بهار در روزهای پایانی سال به استقبال بهار می رود..

وی افزود: در این سامانه خوانندگان موسیقی پاپ کشور چون حامی ،مهراج محمدی و مازیار عصری به هنرنمایی می پردازند.

رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان بیان داشت: همچنین ایستگاه هایی چون ایستگاه قرآن، گریم کودکان، نقاشی کودکان، ایستگاه آموزشهای شهروندی، ایستگاه کاریکاتور و چهره نگاری همراه با دیگر برنامه های متنوع فرهنگی -هنری و همینطور نمایشهای طنز و مسابقات مختلف تفریحی از جمله برنامه های این سامانه نشاط است.

طاهری گفت: این برنامه در روزهای 24 تا 27 اسفند هرشب راس ساعت 19 در پارکینگ شهرداری واقع در خیابان 5 آذر نبش آذر یکم برگزار می گردد که از عموم شهروندان برای گذراندن ساعاتی مفرح و حضور در این سامانه دعوت بعمل می آید.