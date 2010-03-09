اجرای طرح جایگزین سوخت فسیلی برای 16 روستای هرمزگان

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: با هدف بکارگیری انرژی خورشیدی، آبی و حفاظت و حمایت از عرصه های ملی و جلوگیری از بوته کنی و قطع درختان در استان اداره کل منابع طبیعی از سال 86 فعالیتی تحت عنوان پروژه سوخت جایگزین در شهرستان بشاگرد شروع کرده است.

وی افزود: از ابتدای این فعالیت تاکنون در 16 روستا بین 620 خانوار توزیع اقلام شامل 240 عدد سیلندرگاز، 624 عدد اجاق گاز،649 بخاری برقی و 335 تنور گازی با میزان اعتبار هزار و 289.8 میلیون ریال بین مردم توزیع شد.

منصوری بیان کرد: اجرای این طرح از شهرستان بشاگرد آغاز شده و در برنامه های آتی در شهرستانهای تابع و مناطق محروم نیز پوشش این طرح اجرا می شود.

وی هدف اجرایی پروژه را اشتغالزایی، ترویج فرهنگ انرژی نو، معرفی و بکار گیری انرژی خورشیدی و آبی و حفاظت و حمایت از عرصه های ملی بیان کرد.