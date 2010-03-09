امکانات درمانی جاده چالوس در ایام تعطیلات نوروز باید افزایش یابد

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش آسارا با کمبودهای فراوانی در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی مواجه است اما لازم است حداقل در ایام تعطیلات نوروز که میزان تردد مسافران و شهروندان در جاده چالوس و بخش آسارا افزایش می یاید، امکانات بهداشتی و درمانی این بخش و جاده نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال لازم است داروخانه های آسارا در ایام تعطیلات به صورت کشیک عمل کنند و کشیک شب نیز داشته باشند.

این مسئول بیان کرد: تحقق این امر کمک می کند که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه در جاده چالوس و بخش آسارا برای مسافران و شهروندان و در زمانیکه نیاز به تهیه دارو پیش می آید، در این زمینه مشکلی به وجود نیاید.

باقری افزود: تحقق این امر در عین حال، بخشی از مشکلات بهداشتی و درمانی ساکنان بخش آسارا را نیز حل و بخشی از خلاها در این خصوص را نیز جبران می کند.

سیستمهای آتش نشانی و آمبولانسهای مستقر در ایام تعطیلات مجهزتر شوند

باقری اظهار داشت: همچنین در صورت امکان، لازم است سیستمهای آتش نشانی و آمبولانسهای مستقر در بخش آسارا در ایام تعطیلات مجهزتر شوند و در صورت امکات، تعداد آنها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال لازم است مشکل اختلال در بی سیم اورژانسها حل شود تا در زمانی که اورژانسها مورد نیاز هستند، مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: در هر شبانه روز هزاران اتومبیل از بخش آسارا و جاده چالوس عبور می کنند و تردد در این جاده بسیار بالاست که به دنبال این امر، امکان وقوع حوادث جاده ای نیز افزایش می یابد.

باقری افزود: درمانگاه های جاده چالوس به عنوان چهارمین جاده زیبای جهان مجهز نیستند که این امر مشکلات زیادی به همراه دارد.

وی اضافه کرد: در بخش 40 هزار نفری آسارای کرج تنها چند درمانگاه محدود وجود دارد درحالیکه همین دو درمانگاه نیز فاقد امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی مورد نیاز است.

باقری خاطرنشان کرد: استقرار پشزک شیفت شب به میزان کافی، تجهیز مراکز اوژانس و آمبولانسها و تجهیز درمانگاه از مهمترین موارد مورد نیاز است که باید در اسروع وقت به بهترین نحو در جاده چالوس و بخش آسارا انجام شود.