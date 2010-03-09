شش کتابخانه باز در مساجد بین راهی خراسان جنوبی راه اندازی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام رحیم ولی ‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اقدام تا پایان سال جاری و با همکاری اداره کل راه‌ و ترابری استان انجام می ‌شود.

وی دیدار با امام جمعه بیرجند و استاندار، حضور در هفت شهرستان استان و دیدار با فرمانداران و ائمه جمعه این شهرستانها را از جمله برنامه‌ های گرامیداشت هفدهمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در خراسان جنوبی برشمرد.

سرپرست دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی با اشاره به چاپ بروشور عملکرد دبیرخانه کانونهای مساجد استان افزود: این بروشور همزمان با گردهمایی مدیران و فعالان کانونهای مساجد استان توزیع می ‌شود.

وی از تهیه محل دقیق کانونهای استان بر روی نقشه خراسان جنوبی خبر داد و بیان داشت: پس از این اقدام کانونهایی که ظرفیت لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی را داشته باشند مشخص و معرفی می ‌شوند.

حجت الاسلام ولی ‌زاده خطاب به مسئولان استان خراسان جنوبی یادآور شد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد یکی از ظرفیتهای مطمئن و امن برای سرمایه‌گذاری در مباجث فرهنگی است که هیچ هزینه دور ریزی ندارند.

وی در پایان مساجد را یکی از رسانه‌ های بزرگ دنیا دانست و خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری در کانونهای مساجد به بهترین شکل می ‌توان با تهاجم فرهنگی دشمنان نظام مقابله کرد.