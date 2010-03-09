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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

شش کتابخانه باز در مساجد بین راهی خراسان جنوبی راه اندازی می ‌شود

شش کتابخانه باز در مساجد بین راهی خراسان جنوبی راه اندازی می ‌شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی از راه اندازی شش کتابخانه باز در مساجد بین راهی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام رحیم ولی ‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اقدام تا پایان سال جاری و با همکاری اداره کل راه‌ و ترابری استان انجام می ‌شود.

وی دیدار با امام جمعه بیرجند و استاندار، حضور در هفت شهرستان استان و دیدار با فرمانداران و ائمه جمعه این شهرستانها را از جمله برنامه‌ های گرامیداشت هفدهمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در خراسان جنوبی برشمرد.

سرپرست دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی با اشاره به چاپ بروشور عملکرد دبیرخانه کانونهای مساجد استان افزود: این بروشور همزمان با گردهمایی مدیران و فعالان کانونهای مساجد استان توزیع می ‌شود.

وی از تهیه محل دقیق کانونهای استان بر روی نقشه خراسان جنوبی خبر داد و بیان داشت: پس از این اقدام کانونهایی که ظرفیت لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی را داشته باشند مشخص و معرفی می ‌شوند.

حجت الاسلام ولی ‌زاده خطاب به مسئولان استان خراسان جنوبی یادآور شد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد یکی از ظرفیتهای مطمئن و امن برای سرمایه‌گذاری در مباجث فرهنگی است که هیچ هزینه دور ریزی ندارند.

وی در پایان مساجد را یکی از رسانه‌ های بزرگ دنیا دانست و خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری در کانونهای مساجد به بهترین شکل می ‌توان با تهاجم فرهنگی دشمنان نظام مقابله کرد.

کد مطلب 1048562

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