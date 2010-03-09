مستمری مددجویان بهزیستی برای دومین سال افزایش نیافت

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی افزود: در حال حاضر مستمری مددجویان بسیار اندک است و ما تمام تلاش خود را برای افزایش مستمری این افراد انجام دادیم اما متاسفانه ردیف بودجه خاصی برای آن از سوی دولت در نظر گرفته نشد.

وی افزود: برای افزایش اعتبار مستمری مددجویان باید از ردیف خاصی حذف و به ردیف آنها اضافه می کردیم اما به دلیل اینکه اغلب وزارتخانه ها مانند بهداشت و درمان و ... خودشان با مشکل کسری مواجه هستند به همین دلیل این امر عملا امکان پذیر نبود.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز مستمری مددجویان بهزیستی افزایش پیدا نکرد، اظهار داشت: مستمری مددجویان بهزیستی ماهانه 32 تا 60 هزار تومان است که براساس میزان خانوار تغییر می کند که به طور حتم این مبلغ کفاف هزینه های اولیه زندگی مددجویان را نیز نمی دهد.

به گفته زمانی، چنانچه دولت برای افزایش مستمری مددجویان بهزیستی لایحه ای به مجلس ارائه دهد به طور حتم با موافقت و تصویب نمایندگان مواجه می شود درصورتی که تاکنون لایحه ای خاص مددجویان ارائه نشده است.