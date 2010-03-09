هزینه های درمانی بیماری سالک رایگان باشد/ بسیاری از مبتلایان فقیر هستند

کسری اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: درمان بیماری سالک به طول معمول با هزینه های بالایی همراه است و بسیاری از مبتلایان به این بیماری ممکن است برای تامین این هزینه ها مشکل مالی داشته باشند.

وی ادامه داد: سالک جزو بیماری های پرهزینه است و باید در اسرع وقت شرایطی فراهم شود که تا حد ممکن، همه مراحل درمانی این بیماری به صورت رایگان برای بیمار انجام شود.

این مسئول اظهار داشت: هزینه های بیماری مالاریا نیز باید تا حد ممکن رایگان باشد زیرا هزینه های این بیماری نیز بسیار بالا است.

بسیاری از مبتلایان به بیماری های عفونی را قشر محروم تشکیل می دهند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: بیماری های عفونی به ویژه بیماری های انگلی به طور معمول، قشر ضعیف و محروم جامعه را مبتلا می کنند و به همین دلیل مراحل درمانی اینگونه بیماری ها باید به صورت رایگان انجام شود.

اسماعیل نیا اضافه کرد: بسیاری از بیماری های عفونی و انگلی در مناطق حاشیه شهر بروز پیدا می کند و می توان گفت به طور معمول، ساکنان حاشیه ها و اطراف شهرها را معمولا افراد کم درآمدتر تشکیل می دهند.

کاهش هزینه های درمانی بیماری های پرهزینه دنبال شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: هماهنگونه که تحقیقاتی در زمینه کنترل بیماری ها صورت می گیرد، لازم است کاهش هزینه های درمانی بیماری های پرهزینه نیز به بهترین نحو و در اسرع وقت دنبال شود و از این امر غفلت نشود.

این مسئول اظهار داشت: ابتلا به بیماری های کنترل نشده و سخت به خودی خود مشکلاتی را برای بیمار ایجاد می کند و کاهش هزینه های درمانی، می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند و به بیمار برای رسیدن به مرحله سلامت کمک کند.

نوع خاصی از سالک در مکانهایی که خاک زیاد است، امکان بروز بیشتری دارد

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: نوع خاصی از بیماری سالک در مکانهایی که خاک در آنها زیاد است، امکان بروز بیشتری پیدا می کند به همین دلیل معمولا در حاشیه و اطراف شهرها که خاک در آنها زیاد است، بیماری سالک ظهور بیشتری پیدا می کند.

وی افزود: راه انتقال این بیماری پشه خاکی است ضمن اینکه منطقه کاشان یکی از مناطق اصلی بروز بیماری یادشده در استان اصفهان است.

این مسئول یادآور شد: "لیشمانیا ماژور" عامل بروز سالک روستایی (سالک مرطوب) و "لیشمانیا تروپیکا" عامل بروز سالک شهری (سالک خشک) است.

سالک یک بیماری عفونی است که ضایعه آن حدود یک سال طول می کشد و سپس بهبود می یابد.

این بیماری از دیرباز در کشور ما به صورت بومی وجود داشته و در برخی از مناطق کشور مشاهده می شود.