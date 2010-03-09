تکنولوژی جداسازی گوگرد از LPG بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بزمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح حذف سولفید هیدروژن و مرکاپتانها از برش گازمایع (LPG )، گفت: با اجرای یک طرح جدید پژوهشی امکان جداسازی همزمان سولفور و مرکاپتان از برش LPG در عملیات پالایش نفت و گاز فراهم شده است.

رئیس پژوهشکده پالایش نفت پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه در نخستین گام دانش فنی این کار و طراحی پایه آن در اختیار پالایشگاه پارس شیراز قرار داده شده است، تصریح کرد: تصفیه این گاز علاوه بر ایجاد ارزش افزوده محصول، قدرت چانه زنی را برای صادرات LPG افزایش می دهد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وجود سولفور در گازمایع (LPG ) منجر به خوردگی و آلودگی های زیست محیطی می شود، بیان کرد: پیشتر این دانش فنی تنها در اختیار برخی از شرکتهای آمریکایی و فرانسوی بود که در شرایط فعلی ایران نیز توانایی جداسازی گوگرد و سایر ناخالصی ها از گازمایع (LPG ) را بدست اورده است.

در حال حاضر 4 شرکت در دنیا از دانش فنی حذف سولفید هیدروژن و مرکاپتانها از برش گازمایع (LPG ) برخوردارند اما تاکنون حدود هفت واحد سولفور زدایی و مرکاپتان زدایی LPG و میعانات گازی در پژوهشگاه صنعت نفت اجرایی شده است.