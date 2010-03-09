ثبت بالاترین میزان تولید، ‌استخراج و فروش در سنگ آهن شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر اسماعیل‌زاده ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: ازابتدای سال تا پایان بهمن امسال، 962 هزار و 834 تـن سنگ آهن فرآوری شده در این شرکت تولید شد که این رقم رکوردی در طول مدت 19 سال فعالیت این شرکت محسوب می شود.

نایب رئیس هیئت مدیره و معاون فنی و بهره‌برداری شرکت سنگ آهن شرق (سنگان) گفت: در بهمن ماه نیز میزان تولید سنگ آهن، به 154 هزار و678تـن رسید که این رقم 201 درصد نسبت به برنامه و 94 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی همچنین در مورد عملکرد در بخش استخراج اظهار داشت: ازابتدای امسال تا پایان بهمن، درمجموع حدود 2.5 میلیون تـن عملیات معدنی و استخراج سنگ آهن صورت گرفته که 1.5 میلیون تن آن مربوط به بخش باطله‌برداری بودهاست.

وی گفت: 167 هزار و 307 تـن از این میزان، عملکرد بهمن ماه بوده که نسبت به برنامه تعریف شده 202 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 105 درصد رشد داشتـه است.

معاون بهره‌برداری شرکت سنگ‌آهن شرق کشور در ادامه با اشاره به وضعیت فروش محصول تصریح کرد: با وجود رکود در بازارهای سنگ آهن و نیز مشکلات مربوط به حمل و نقل در حوزه معدن سنگان، نزدیک مرز افغانستان، میزان فروش در بهمن امسال، 216هزار و 817 تن بوده که نسبت به برنامه امسال 320 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 257 درصد رشد داشته است.

اسماعیل زاده درباره آینده معدن یادشده نیز خاطرنشان کرد: این شرکت در اهداف بلند مدت خود در نظر دارد، ظرفیت تولید سنگ آهن دانه بندی را از 1.2 به 1.5 میلیون تن ارتقاء دهد و همچنین کارخانه کنسانتره وگندله را با ظرفیت 2.6 میلیون تن به بهره‌برداری برساند.

وی افزود: باتوجه به راه‌اندازی ایستگاه راه‌آهن طرح تجهیز معادن سنگ آهن سنگان، بخش بارگیری ریلی آغاز به کار کرده و مشکلات حمل و نقل و فروش برطرف گردد.