۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

به‌دلیل‌عدم‌دریافت13ماه‌حقوق؛

کارگران مخابرات راه دور ایران مقابل وزارت صنایع تجمع کردند

کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) به دلیل عدم دریافت بیش از 13 ماه دستمزد امروز مقابل وزارت صنایع و معادن تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 100 نفر از کارگران کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران از امروز صبح تاکنون مقابل وزارت صنایع و معادن تجمع کرده اند.

تعدادی از این کارگران در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیش از 13 ماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده اند، گفتند: با وجود وعده‌های مسئولان دولتی، این مشکل هنوز رفع نشده است.

آنان افزودند: کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران که در شیراز واقع شده، چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده است، ضمن اینکه در سفر استانی دولت به شیراز، وزارت صنایع و معادن مامور بررسی و رفع این مشکل شده است.

در حال حاضر جلسه نمایندگان این کارگران با مسئولان وزارت صنایع و معادن برای رفع این مشکل در حال برگزاری است.

