به گزارش خبرنگار مهر از قم، خلیل الله سائلی قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در ساختمان جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد، گفت: امسال 13 پست امداد جاده‌ای به صورت ثابت و سیار و یک پست امداد هوایی در جاده‌های استان قم فعال خواهند بود که این تعداد نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است.



وی با اشاره به فعالیت‌های هلال احمر قم در سنوات گذشته خاطر نشان کرد: امسال نیز دو طرح امداد و نجات جاده‌ای و راهنمای نوروزی را برای تأمین سلامت و رفاه مسافران در دستور کار داریم.



سائلی در خصوص طرح امداد و نجات جاده‌ای گفت: این طرح از 25 اسفند‌ماه تا 15 فروردین سال 89 ادامه خواهد داشت و در مجموع 14 پست امدادی جمعیت هلال احمر با 75 نفر امدادگر و پزشک آماده خدمت‌رسانی به مردم خواهند بود.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم افزود: طرح راهنمای نوروزی نیز از 28 اسفند‌ماه به مدت 15 روز در سطح استان اجرا خواهد شد و در جریان آن فعالیت‌هایی از قبیل توزیع نقشه استان، راهنمایی مسافران، مشاوره فرهنگی و ... انجام خواهد شد، در این طرح نیز 375 نفر از داوطلبین جمعیت هلال احمر همکاری خواهند داشت.



سائلی ادامه داد: از جمله برنامه‌های جدید جمعیت هلال احمر استان قم در طرح نوروزی می‌توان به برپایی چادر نماز جماعت در هفت پست به منظور انجام فریضه نماز برای مسافران و استفاده از روحانیون جهت پاسخ‌گویی به سئوالات مراجعین اشاره کرد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در مورد تعداد مجروحین حوادث سال گذشته گفت: در مدت 20 روز انجام طرح 63 مورد تصادف توسط داوطلبین ما امداد رسانی شد‏ که از این میان 106 نفر مجروح شده و 59 نفر به مراکز درمانی اعزام شدند.

