500 واحد مسکونی در اراک آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اسماعیل عطایی مقدم ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این شرکت در شهرک الهیه اراک تاکنون موفق به ساخت سه هزار واحد مسکونی شده است کههمه این واحدها در قالب عقود مختلف به افراد واگذار شده است.

وی اضافه کرد: تا سه ماه آینده 500 واحد مسکونی جدید در این منطقه به بهره برداری خواهد رسید که تاکنون 100 واحد آن واگذار شده است و 400 واحد دیگر برای واگذاری به افراد جدید آماده است.

عطایی با اشاره به اینکه قیمت هر متر واحدهای ساخته شده در این شرکت هم اینک 800 هزار تومان با استفاده از بهترین مصالح و رعایت همه موارد مبحث 19 است گفت: این واحدها در بلوکهای 65 تا 105 متری احداث شده است که می تواند نیازهای بسیاری از مخاطبان را برآورده کند.

مدیر شرکت سرمایه گذاری مسکن استان مرکزی با بیان اینکه در اجرای طرح مسکن مهر این شرکت آمادگی دارد هر واحد را متری 300 هزار تومان احداث کند، اظهار داشت: در این راستا در صورت تخصیص زمین به این شرکت، با استفاده از نیروهای توانمند و متخصص در این شرکت آمادگی داریم تا هزار واحد را در مدت یکسال احداث و به متقاضیان با بهترین نوع سازه و نقشه احداث کنیم.

به گفته وی، قیمت 300 هزار تومانی پیشنهادی در اجرای این طرح قیمت ناخالص است و امکان دارد مقداری به این مبلغ افزوده شود.

هم اینک شش هکتار زمین در منطقه الهیه اراک وجود دارد که از این مقدار زمین پیش بینی می شود هزار و 500 واحد مسکونی در قالب آپارتمانهای 9 طبقه احداث شود.