گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام توسط معاونت پژوهشی وآموزشی سازمان به‌دلیل برگزاری دوره‌های تخصصی، آموزشی و مهارتی مورد تقدیر قرار گرفت. درلوح تقدیرحجت‌الاسلام سیدجواد موسوی هوایی، معاون پژوهشی وآموزشی سازمان از حجت‌الاسلام حجت‌الله شریفی‌راد از زحمات وی در اهتمام به امر پژوهش وبرگزاری موفق دوره‌های تخصصی و مهارتی استان که موجب توسعه فرهنگ دینی شده است، قدردانی شده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه دیروز با فرماندار ثلاث‌باباجانی در مورد مسائل مختلف فرهنگی و مذهبی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. در ادامه این دیدار حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات فرماندار ثلاث‌باباجانی برای همکاری با روحانیون اعزامی سازمان به ثلاث باباجانی گفت: پیوند ناگسستنی مردم این شهرستان با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه حضرت امام(ره) و رهبر عظیم‌الشان انقلاب نشان از روح حقیقت‌خواهی و تجلی فضیلت‌طلبی مردمان این دیار است.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی بوشهر در مصاحبه با رابط خبری این اداره هفته منابع طبیعی را گرامی داشت. حجت الاسلام حسین فرامرزی در این مصاحبه که به مناسبت هفته منابع طبیعی صورت گرفته بود، گفت: خدای متعال این مناظر طبیعی و درختان زیبا را در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از مواهب و نعمات آن استفاده کنیم و شکر خدای متعال را بجا آوریم. وی خاطرنشان کرد: حفظ سرمایه منابع طبیعی از دستورات عقل و شرع است ما هرگز نباید به منابع طبیعی خسارت وارد کنیم بلکه باید خدا را بخاطر این نعمات سپاسگزار باشیم.

- آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی بیشتر در مورد فعالیتهای سازمان گفت: برنامه‌ها و فعالیتهای تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی بسیار امیدوارکننده است. وی با بیان این که متاسفانه در عرصه فعالیتهای فرهنگی آنچه باید انجام شود، با آنچه که دارد انجام‌می‌شود، تفاوت دارد، افزود: آمار مفاسد اخلاقی، اعتیاد، طلاق، رشوه‌ خواری و سایر آسیبهای اخلاقی و اجتماعی دیگر در جامعه ما در حال رشد است.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رضوانشهر گیلان با بیان اهمیت نقش قرآن در زندگی گفت: تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمنان، توسل به قرآن و بهره گیری از آیات و احادیث قرآنی است. حجت الاسلام نادر یوسفی با بیان این مطلب و در جمع جوانان هیئت منتظران مهدی (عج) این شهرستان خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ قرآنی در همه امور گسترش یافته و نفوذ کند، شکستی نخواهیم داشت و نیروهای نظامی و دفاعی هم در مقابل ما کارساز نخواهند بود.

- نمایشگاه آثار عکاس جوان یزدی در نگارخانه حوزه هنری یزد گشایش یافت. در این نمایشگاه تعداد 30 قطعه عکس خبری از رویدادهای اجتماعی سیاسی، فرهنگی کشـــــور به روی دیوار رفته است. مجموعه (یزد 88) محصــــــــول تلاش سیدحمید نجفی، جوان عکــــــاس یزدی است. این نمایشگاه از 16 الی 20 اسفند ماه 88 در نگارخانه حوزه هنری استان یزد دایر است.