توسعه همکاریهای ایران و روسیه در زمینه باروری ابرها

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد ریاحی گفت: در سال 88،‌ اقدامات متعددی در زمینه اجرای پروژه یونیزاسیون و باروری ابرها توسط موسسه تحقیقات آب و مرکز ملی باروری ابرها انجام شده است که در راستای اهداف تعیین شده در این زمینه، پیگیر‌های لازم جهت همکاری مجدد ایران و روسیه در این زمینه درحال انجام است.

رئیس موسسه تحقیقات آب افزود:‌ در صورتی که به نتیجه قطعی برای آغاز مجدد این همکاری دست یابیم از روس ها دعوت خواهیم کرد تا برای انجام مذاکره به ایران سفر کنند.

وی در ادامه با مورد توجه قراردادن عملکرد موسسه تحقیقات آب و مراکز و پژوهشکده‌های وابسته طی سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه موسسه طی سال مذکور توانسته است بخش قابل توجهی از برنامه پیش بینی شده را عملیاتی ساخته و به اهداف مورد نظر دست یابد.

ریاحی تصریح کرد:‌ در نتیجه انجام این اقدامات طی سال جاری شاهد افزایش چشم‌گیر درآمد موسسه بوده‌ایم به گونه ای که میزان درآمدزایی موسسه تحقیقات آب در سال 87 نسبت به سال 86 از رشد 100 درصدی و در سال 88 نسبت به سال قبل از آن از رشد 150 درصدی برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: بنابراین بیش از 90 درصد پیش‌بینی های صورت گرفته در زمینه درآمد زایی موسسه محقق شده است این امر در حالی است که در سال ‌‌های گذشته حداکثر 50 درصد از پیش‌بینی ها حاصل می‌شد.

ریاحی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در موسسه تحقیقات آب در زمینه ظرفیت سازی در حوزه های پژوهشی گفت:‌ طی این سال موسسه تحقیقات‌ آب توانست صلاحیت دائم را در زمینه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ‌از وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری کسب کند. تاکنون نیز صلاحیت موردی برای انجام فعالیت‌های تخصصی در دو مورد اخذ شده است که در تلاشیم تا سایر صلاحیت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های تخصصی را کسب کنیم.

رئیس موسسه تحقیقات‌ آب با مورد توجه قراردادن طرح جامع‌ آب کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در زمینه به‌هنگام سازی طرح جامع آب کشور 6 مشاور در حال فعالیت هستند که موسسه تحقیقات‌ آب مسئولیت مشاور مادر این طرح را که بزرگترین طرح وزارت نیرو در زمینه آب می‌باشد را به عهده دارد که پیگیری اجرای این طرح از دیگر فعالیت‌هایی است که اجرای آن طی سال جاری در موسسه تحقیقات آب دنبال شده است.