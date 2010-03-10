به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت( کونا) هدف از برگزاری مسابقات یازده روزه کویت آگاهی بخشی قرآنی به افراد در زمینه علم و حقوق از منظر قرآن کریم است تا سهم آموزگاران قرآن در آموزش آن به نسلهای مختلف طی سالها نیز مورد تجلیل قرار گیرد.

این مراسم با تأکید بر آموزه های اسلامی، ارزشها و آموزش اسلامی برگزار شده و در سطح منطقه حائز اهیمت است.

برگزارکنندگان این مراسم یازده روزه همچنین تلاش می کنند باورهای نادرست درباره اسلام را از بین ببرند، چهره معتدل و میانه رو از اسلام، قرآن و احادیث نبوی به نمایش بگذارند.

کمیته داوران از علما و آموزگاران با تجربه قرآن تشکیل شده و 40 کشور در این مسابقه حضور می یابند. برای نخستین بار در جهان برگزارکنندگان این مسابقه درنظر دارند یک سیستم الکترونیکی ارزیابی منحصر به فرد را به کارگیرند.

جوایز مسابقه بین المللی قرائت قرآن به برگزیدگان رشته حفظ ، قرائت و افرادی که یک پروژه تکنولوژیکی را برای خدمت به قرآن ارائه کرده اند تعلق می گیرد.

در حایشه این برنامه نیز یک نمایشگاه اسلامی و قرآنی برگزار می شود.

