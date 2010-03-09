تصویب 184 طرح فرهنگی، اجتماعی در کمیته تخصصی استانداری خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسین برومند ظهر سه شنبه در نشست خبری، کاهش آسیب های اجتماعی، اقدام به پیشگیری مسائل بیماری های خاص، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، کاهش معضل تکدی گری، بررسی مسائل حقوق شهروندی را از اهم طرح های به تصویب رسیده اعلام کرد.

وی افزود: در دور سوم سفر ریاست جمهوری تحول عظیمی در راستای توسعه بخش فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد و فرهنگی نوین با اهداف دینی و اسلامی در جامعه تبیین می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه ضعف و ناتوانی مسئولان زیر مجموعه دستگاههای اجرایی استان را ناشی از بی توجهی مسئولان رده بالای استان اعلام کرد و اظهار داشت: حساس کردن نیروی های مهم اداری نسبت به انجام وظایف خود در حوزه کاری باعث توسعه مسائل فرهنگی در اجتماع می شود.

محمد ابراهیم کاظمی بیدختی ارتقاع خودباوری، توانمند سازی، بررسی و پژوهش در راستای توسعه مسائل اجتماعی و فرهنگی را یکی از مهمترین مسئله در توسعه فرهنگی استان دانست و افزود: استانداری خراسان شمالی در این خصوص بخشنامه ای به فرمانداریها، بخشداریها شهرستانهای استان ارسال نموده تا مسئولان این نهاد مسائل فرهنگی خود را بازنگری کنند.

وی گفت: یکی از حوزه های فعال در فرمانداریهای شهرستانها حوزه فرهنگی و اجتماعی است که با توانمندی سازی آنان می توانیم مسائل ضد امنیتی را در سطح جامعه رفع کنیم.

وی همچنین با اشاره به ساختار بدنه کارشناسی مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: ما باید ساختار و بدنه مسائل اجتماعی و فرهنگی را کارشنای کنیم و تنها از این راه می توانیم مسائل فرهنگی اجتماعی را تقویت کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی رویکرد دولت دهم در سال 89 را صیانت از حقوق شهروندی اعلام کرد و اظهارداشت: اجرای قانون شرح وظایف حقوق شهروندان تنها ازطریق مسئولان توانمند اجرایی می شود. کاظمی بیدختی گفت: مسئولان اجرایی تاکنون توانایی حل مسائل حقوق شهروندی در سطح استان را نداشته اند و این مسئله مشکلات فرهنگی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد.

وی رویکرد انقلاب اسلامی را رویکردی فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد و اظهار داشت: ما باید در مسائل فرهنگی و اجتماعی انقلاب را نسل به نسل انتقال دهیم و در آن چهارچوب مسائل دینی و اسلامی را رعایت کنیم.