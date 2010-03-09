سال گذشته سه میلیون شلتوک در کشور تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحیم سجادی ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات شالیکوبیها و کارخانه های فرآوری برنج کشور در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج اظهار داشت: متوسط سرانه مصرف برنج در ایران 37 کیلوگرم است و استانهای برنج خیز شمال کشور شامل مازندران، گلستان و گیلان حدود 80 درصد شلتوک کشور را تولید می کنند.

وی افزود: در این راستا استان مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن شلتوک مقام اول را به خود اختصاص داده است.

این مسئول با اشاره به اینکه برنج یکی از قدیمی ترین نباتات است که برای تهیه خوراک انسان کشت می شود و یکی از منابع مهم انرژی و ویتامینهای B 1 و B2 آهن، کلسیم و پروتئین است، خاطرنشان کرد: طبق آمارهای FAO در سال 2007، بیش از 640 میلیون تن شلتوک در جهان تولید می شود که از آن 430 میلیون تن برنج استحصال می شود، در آسیا 584 میلیون تن شلتوک تولید می شود که 91 درصد کل تولید جهان است که چین با تولید 187 میلیون تن، هنند با تولید 141 میلیون تن و اندونزی با تولید 57 میلیون تن مقامهای اول تا سوم تولید جهان را در اختیار دارند.

3600 کارگاه شالیکوبی در کشور فعالیت می کنند / وجود اکثر کارگاه ها در گیلان

سجادی در ادامه با اشاره به وضعیت تبدیل شلتوک به برنج سفید بیان داشت: سه میلیون تن شلتوک تولیدی در سال گذشته در سه هزار و 600 کارگاه شالیکوبی در کشور تبدیل به برنج سفید می شود.

معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: از نظر تعداد شالیکوبی استان گیلان با هزار و 500 واحد بیشترین تعداد شالیکوبی را با متوسط ظرفیت 400 تن در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون متوسط ظرفیت شالیکوبی در کشور حدود هزار تن است اما ظرفیت ایجاد شده فعلی بیش از شالی کشور است.

ماشین آلات شالیکوبی فرسوده است

این مسئول یادآور شد: اکثر این واحدها فرسوده و دارای ماشین آلات قدیمی است که ضایعات زیادی را علاوه بر ضایعات برداشت ایجاد می کنند، این ضایعات هم کمی و هم کیفی است.

سجادی اذعان داشت: با در نظر گرفتن کل ضایعات مراحل مختلف از کل شلتوک تولیدی کشور 1.65 میلیون تن برنج سفید استحصال می شود که از این میزان 22 درصد نیز ضایعات برنج شکسته به میزان 363 هزار تن است که زیان اقتصادی بیش از 363 میلیارد تومان را به وجود می آورد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: در صورتی که اگر کل شالیکوبیها مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرند حدود پنج درصد از برنج شکسته کاهش خواهد یافت که سود حاصله به میزان 82 میلیارد تومان به بهره برداران و کشاورزی برگشت داده خواهد شد.

در این جلسه بیش از 30 نفر از کارشناسان و مسئولان استانهای کشور به خصوص استانهای شمالی حضور داشتند.