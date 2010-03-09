تمام توانم را برای ماندن شاهین در لیگ برتر خواهم گذاشت

مدافع اسبق تیم ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: شاهین از تیم های ریشه دار و قدیمی ایران است و من نیز تنها به این جهت که به این تیم و استاد خودم آقای یاوری کمک کنم راهی بوشهر شده ام.

وی اظهار داشت: هرچند تیم شاهین در رده پانزدهم جدول قرار دارد اما با تلاش و کوشش می توانیم رتبه این تیم را با توجه به فشردگی امتیازات تا رده دهم نیز بالا ببریم.

رضایی در خصوص انتخاب شاهین گفت: در ابتدا تصمیم گرفته بودم دو ماه باقی مانده به پایان لیگ استراحت کنم اما با توجه به نیاز شاهین به بوشهر آمدم.

وی با بیان اینکه با توافقی که با مسئولان باشگاه الاهلی قطر داشتم به صورت دوستانه از این تیم جدا شدم، گفت: نیم فصل دوم بازی‌ ها در قطر بسیار فشرده برگزار می شود که همین فشردگی باعث شد که مصدومیت جزیی پیدا کنم و نتوانم به 4 بازی اول برسم.

مدافع سابق تیم پیروزی تهران در رابطه با وضعیت آمادگی خود، اظهار داشت: از نظر آمادگی جسمانی مشکلی ندارم و تنها باید با بازیکنان شاهین هماهنگ شوم که این مسئله ای طبیعی است که سعی خواهم کرد در تمرینات به هماهنگی لازم برسیم.