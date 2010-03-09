  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۱

رحمان رضایی در گفتگو با مهر:

تمام توانم را برای ماندن شاهین در لیگ برتر خواهم گذاشت

تمام توانم را برای ماندن شاهین در لیگ برتر خواهم گذاشت

بوشهر - خبرگزاری مهر: رحمان رضایی گفت: با حضور در بوشهر و شاهین این استان تمامی تلاشم را برای بقاء این تیم پرطرفدار کشورمان در لیگ برتر خواهم گذاشت.

مدافع اسبق تیم ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: شاهین از تیم های ریشه دار و قدیمی ایران است و من نیز تنها به این جهت که به این تیم و استاد خودم آقای یاوری کمک کنم راهی بوشهر شده ام.

وی اظهار داشت: هرچند تیم شاهین در رده پانزدهم جدول قرار دارد اما با تلاش و کوشش می توانیم رتبه این تیم را با توجه به فشردگی امتیازات تا رده دهم نیز بالا ببریم.

رضایی در خصوص انتخاب شاهین گفت: در ابتدا تصمیم گرفته بودم دو ماه باقی مانده به پایان لیگ استراحت کنم اما با توجه به نیاز شاهین به بوشهر آمدم.

وی با بیان اینکه با توافقی که با مسئولان باشگاه الاهلی قطر داشتم به صورت دوستانه از این تیم جدا شدم، گفت: نیم فصل دوم بازی‌ ها در قطر بسیار فشرده برگزار می شود که همین فشردگی باعث شد که مصدومیت جزیی پیدا کنم و نتوانم به 4 بازی اول برسم.

مدافع سابق تیم پیروزی تهران در رابطه با وضعیت آمادگی خود، اظهار داشت: از نظر آمادگی جسمانی مشکلی ندارم و تنها باید با بازیکنان شاهین هماهنگ شوم که این مسئله ای طبیعی است که سعی خواهم کرد در تمرینات به هماهنگی لازم برسیم.

کد مطلب 1048582

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها