69 مورد استاندارد کارخانه ای در سال جاری ثبت شد

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در 11 ماهه امسال 184 کارخانه بر اساس یک استاندارد کارخانه‌ای، ملی و یا بین‌المللی گواهی خود اظهاری دریافت کرده‌اند.

به گفته وی در این مدت جهت تکمیل در صادرات برندهای مشهور کشور 9 مورد گواهینامه ثبت برند صادر شده است.

این مسئول با اشاره به ایجاد بیش از 30 هزار مورد فرصت شغلی در جهت استانداردسازی در بخش خصوصی اظهار داشت: سازمان استاندارد در زمینه تدوین استاندارد غذای حلال نیز فعالیت قابل توجهی داشته و در این راستا تمام مسائل فقه اسلام را در بین مذاهب مختلف مورد نظر قرار داده است.

برزگری با اشاره به تجارت هزار و 100 میلیارد دلاری غذای حلال در دنیا گفت: در تدوین استاندارد ملی حلال در پنج یا شش مورد اختلاف‌ نظر وجود داشت که در نهایت نظرات ایران پذیرفته شد.

به گفته وی استاندارد حلال ایران به شماره 12000 به چاپ ملی رسیده و در این زمینه از نظر 80 نفر اهل علم و فن استفاده شده است.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ادامه از آزمایش 130 مورد برنج وارداتی به منظور تعیین میزان آرسنیک این محصولات خبر داد و گفت: احتمالا نتیجه این آزمایشها تا پایان سال جاری مشخص و برای اعمال از فروردین سال آینده به یک استاندارد دائمی تبدیل می شود.

وی در مورد آخرین اخبار مربوط به آزمایش بر روی برنجهای آلوده وارداتی، با اشاره به انجام آزمایشات مربوط به تعیین میزان آلودگی برنجهای وارداتی توسط سازمان استاندارد از طریق نمونه‌برداری از برنجهای موجود در مبادی ورودی کشور و بازار، اظهار داشت: در حال حاضر آزمایشگاه‌هایی در اختیار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار داده شده و آزمایش بر روی بیش از 130 مورد برنج در این آزمایشگاه‌ها در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز ابراز امیدواری کرد: نتیجه آزمایش 130 مورد برنج توسط کمیسیون بهداشت تا پایان سال مشخص شود و حد آرسنیک برای برنجهای وارداتی با ثبت شماره ملی به یک استاندارد دائمی تبدیل شود.

رئیس سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: یک گروه 17 نفره از دانشگاهیان موضوع واردات برنجهای آلوده را مورد آزمایش قرار داده و اعلام کردند که میزان آرسنیک موجود در این برنج‌ها 200 پی‌.پی.‌بی است که با توجه به رژیم و سبد غذایی ایرانی‌ها رقم قابل قبولی است.

وی ادامه داد: این عدد به تصویب و امضای هر 17 نفر رسیده و برای مدت شش ماه به عنوان یک استاندارد اجرایی شده است که به این ترتیب تا فروردین سال آینده ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ابین مسئول خاطرنشان کرد: رقم 200 پی.پی.بی به عنوان ملاک عمل برای کنترل واردات برنج به ایران تعیین شده است.