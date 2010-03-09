به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد امیری رئیس فرهنگسرای مترو با اعلام این مطلب افزود: این جشنواره در راستای ترویج سنت‌های ملی و آیین‌های باستانی و تشویق و ترغیب بانوان و تقویت خلاقیت‌های هنری آنان برگزار می‌شود.

وی افزود: در ایستگاه حقانی عرضه مستقیم گل و گیاهان آپارتمانی، شاخه بریده، آموزش حفظ و نگهداری گل و گیاهان آپاراتمانی، در ایستگاه گلبرگ آموزش سبزه‌آرایی و عرضه گل و گیاه، در ایستگاه شهید بهشتی آموزش تزئین سفره هفت سین، در ایستگاه هفت‌تیر آموزش تراریوم‌، آموزش حفظ و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی و آموزش سبزه آرایی و در ایستگاه حسن‌آباد آموزش سبزه‌آرایی و تراریوم به‌صورت رایگان به شهروندان ارائه می‌شود.

امیری اضافه کرد: در این جشنواره با توجه به عرضه مستقیم گل و گیاه در فرهنگسرا علاوه بر اینکه هزینه‌ها کاهش می‌یابد گلها نیز با کیفیت بهتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

رئیس فرهنگسرای مترو گفت: پاسخگویی مشاوره در زمینه گل‌کاری، فضای سبز، گیاه پزشکی از بخش‌های دیگر این جشنواره است.

علاقه‌مندان جهت بازدید از این جشنواره می‌توانند همه روزه از ساعت 9 تا 20 به ایستگاه‌های ذکر شده مراجعه کنند.