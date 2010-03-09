پاکسازی ورودی شهرها در آستانه نوروز ضروری است

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در آستانه نوروز، عنوان کرد: پاکسازی ورودی شهرها، رنگ آمیزی جداول و اصلاح تابلوهای راهنما باید حداکثر تا بیستم اسفندماه در همه شهرستانها صورت گیرد.

سید حسین صابری همچنین با اشاره به در دست اجرا بودن چند پروژه عمرانی در سطح شهر خرم آباد، بیان داشت: اگر نتوانیم شب عید زیرگذر امام حسین (ع) را آماده تردد کنیم با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش پیمانکار پروژه برای آماده سازی زیرگذر امام حسین(ع)، افزود: همچنین شهرداری خرم آباد نیز ایجاد فضای سبز در محدوده زیرگذر میدان 22 بهمن را در دستور کار قرار دهد.

استاندار لرستان خواستار نورپردازی و ایجاد فضای سبز در زیرگذر 22 بهمن شد و افزود: با وجود اینکه این پروژه شش ماه است که به بهره برداری رسیده ولی هنوز کار فضاسازی و نورپردازی آن توسط شهرداری انجام نشده است.

صابری همچنین بر ضرورت لکه گیری جاده های شهری و بین شهری این استان تاکید کرد و افزود: پیمانکار پروژه پل حاجی خرم آباد نیز باید تا حداکثر عصر روز جمعه آینده نسبت به تحویل بخشی از پروژه اقدام کند.

وی خواستار پاکسازی فضاهای اطراف پروژه های عمرانی در دست اجرا در خرم آباد شد و گفت: خط کشی میدان ها، ورودی ها و خیابانهای شهر نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان یکی از معضلات موجود در سطح شهر را بحث دیوار نویسی ها دانست و گفت: وضعیت دیوار نویسی ها در خرم آباد یکی از مواردی است که همه را رنج می دهد.

صابری از شهرداری خرم آباد خواست نسبت به پاکسازی دیوارهای سطح شهر اقدام کند و افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در دستور کار قرار گیرد رنگ آمیزی دیوارها و در و پنجره های مشرف به خیابانهای شهر است.

وی ادامه داد: همچنین شهرداریها با همکاری حوزه هنری و ارشاد برای محورهای مختلف شهر یک رنگ را برای دیوارها و درهای مغازه ها انتخاب کند و با همکاری اصناف و بازرگانی این کار را در دستور کار قرار دهند.

استاندار لرستان با تاکید بر توسعه فرهنگ دینی در محیط شهری، گفت: شهرداریها می توانند بر روی دیوارهای شهر از جملات و شعارهای مذهبی و مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند.