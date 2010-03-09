مدرسه تاریخی سعادت بوشهر نماد علمی جنوب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی‌ زاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش مدرسه سعادت در گذر زمان افزود: مدرسه تاریخی سعادت بوشهر در سال 1278شمسی چون نگینی درخشان بر انگشتر خوب ایران درخشید و همچنان با گذشت یک قرن روز به روز موقعیت علمی، اسناد و سوابق تاریخی مردم جنوب کشورمان را نمایان می ‌سازد.

وی اظهار داشت: مدرسه سعادت بوشهر با حضور دست‌ اندرکاران، بنیانگذاران و همه فرزانگان که آستین همت بالا زدند توانست تحولی شگرف را در جنوب دامن زند که این ویژگی خود در وجود نخبگان، فرهنگ پروران، ادب دوستان، اندیشه ورزان فرهیخته نمایان ساخته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه مدرسه سعادت به دلیل سوابق درخشان علمی، آموزشی وفرهنگی در سال 1385 توسط شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان یکی از مدارس ماندگار کشور شناخته شده است باید برای پاسداشت و شناخت هرچه بیشتر این مدرسه به عموم جامعه بویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور کوشید .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز با بیان اینکه استان بوشهر گنجی غیر مکشوف است که باید بازنگری شود، گفت: بوشهر خورشیدی است که در تاریخ طلوع کرده و هیچگاه غروب نمی ‌کند که ستارگان آن نخبگان و کانون این طلوع مدرسه سعادت است که با نیت خیر برای پرورش انسان ‌هایی مردم دار و خدمتگزار باشد.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: عرصه ‌های فناوری نوین، نانو، تکنولوژی، سازه‌ های فلزی، انرژی هسته‌ ای از نخبگان بوشهر همه به تکریم نام می ‌برند و در منابع دفاع نیز فرهیختگان بوشهر تولیداتی دارند که موجب سرفرازی ایران اسلامی است.

وی اظهار داشت: بوشهر کوهی است که هیچگاه متلاشی نمی ‌شود، قمری است که هیچگاه در مدار متوقف نمی‌ شود و خورشیدی است که هیچ‌گاه غروب نمی ‌کند و افتخار همه ما این ‌است که بوشهری هستیم.