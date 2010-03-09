کاترین اشتون؛ عامل بروز اختلافات در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس اشپیگل با نگاهی به گذشت 100 روز از مسئولیت اشتون انگلیسی در سمت وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در تحلیلی در این باره نوشت: اشتون بعد از تقریبا گذشت 100 روز از مسئولیت وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا هنوز هیچ سازمان و وزارتخانه مخصوص خود ندارد و در شهرهای مهم اروپایی انتقاد به وی افزایش می یابد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: کاترین اشتون انگلیسی در نقش وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا به تنهایی سه سمت را به ارث برده است. یکی نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کمیسر خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه این اتحادیه. این در حالی است که شمار افرادی که چنین منصبی را در اتحادیه اروپا مسئولیتی غیر ممکن ارزیابی می کنند روز به روز افزایش می یابد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: درباره ساختن یک وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا مد نظر کاترین اشتون که قرار است حدود هزار کارمند در آن مشغول به کار شوند بین سازمانهای اروپایی شرکت کننده دعوا و اختلاف به وجود آمده است.

این در حالی است که اشتون برگه طرح جدیدش در این راستا را به نشست چند روز پیش وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اسپانیا آورده بود که مظهر این اختلافات و نزاعها بود.