2500 ورزشکار خاص در کشور ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید باقر فاطمی نسب بعد از ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هیئت بیماران خاص استان بوشهر افزود: این فدراسیون از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده و تنها فدراسیون در دنیاست که بصورت مستقل با این قشر ورزشکار سرو کار دارد.
وی اظهار داشت: تقویم اجرایی فدراسیون در سال 89 تصویب شده و در تلاش هستیم که با تخصیص اعتبارات از سوی سازمان تربیت بدنی آن را اجرایی کنیم.
سرپرست فدراسیون ورزش بیماری های خاص و پیوند اعضای کشور گفت: با توجه به اینکه ماموریت این فدراسیون جمع آوری ورزشکاران خاص و معرفی آنان به جامعه است، در همین خصوص از هر گونه اقدامی کوتاهی نخواهیم کرد.
فاطمی نسب خاطرنشان کرد: در سال آینده برنامه های خوب و پرباری برای پیشرفت این فدراسیون در کشور داریم، به طوری که به آینده ورزشکاران تحت پوشش بسیار امیدواریم.
وی افزود: امیدوارم با حمایت های بیشتر سازمان تربیت بدنی بتوانیم در عرصه های بین المللی نیز افتخار آفرینی کنم.
در پایان این مجمع دکتر خواجه ئیان با 13 رأی به عنوان ریاست هیئت بیماران خاص استان بوشهر به مدت 4 سال انتخاب شد.
