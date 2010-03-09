بازنگری آیین نامه شورای صنفی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان روز سه شنبه در نشست خبری معاونت های دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم در محل این وزارتخانه با اعلام این خبر افزود: این آیین نامه جدید پس از طی مراحل نهایی به دانشگاهها ابلاغ می شود و تا آن زمان آیین نامه فعلی ملاک عمل است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت پژوهشی نیز در حوزه آسیب شناسی شوراهای صنفی صورت می گیرد.

جلیل دارا مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم نیز در بخش دیگری از این نشست در خصوص توسعه فضای مجازی برای فعالیتهای فرهنگی دانشجویان گفت: یکی از سیاستهای اداره کل فرهنگی وزارت علوم ایجاد پورتالهایی است که بتواند فضای مجازی را برای دریافت گزارشهای فرهنگی گسترش دهد.

وی اضافه کرد: از این فضای مجازی ایجاد شده تا 15 درصد در حوزه آموزش نیز بهره گرفته می شود و به تقویت این حوزه کمک خواهد کرد.

دارا خاطرنشان کرد: جشنواره هایی نیز در این بخش در نظر گرفته شده است که انجمنهای علمی و نشریات دانشجویی می توانند از فضای بدست آمده، بهره بگیرند.