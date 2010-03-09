32 تیرانداز در خراسان شمالی به صورت رسمی فعالیت می کنند

ساسان ابراهیمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: از این تعداد 10 تیرانداز را بانوان تشکیل می دهند که تنها در رشته ریکرو فعالیت دارند و 22 ورزشکار نیز در بخش مردان فعال هستند که از این تعداد نیز 17 نفر در رشته ریکرو پنج نفر در رشته کامپاند کمانداری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمانداران استان با تمرینات روزانه در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد در حال حاضر از لحاظ وضعیت تمرینی در شرایط ایده آلی قرار دارند.

ابراهیمی با اشاره به حضور ورزشکاران این رشته در چندین مسابقه دوستانه در سال 88 پیش بینی کرد در سال آینده با برگزاری رقابتهای انتخابی دراستان، تیم ها و نفرات منسجم تری برای مسابقات رسمی انتخاب شوند.