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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

احمد داود اوغلو:

زمینه برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم دمشق - تل آویو فراهم است

زمینه برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم دمشق - تل آویو فراهم است

وزیر امور خارجه ترکیه امروز اظهار داشت که زمینه برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم دمشق - تل آویو تحت نظارت آنکارا فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد داود اوغلو در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن خاطرنشان کرد: سوریه آماده است تا مذاکره با تل آویو را از جایی که متوقف شده است از سرگیرد.

وی با بیان این مطلب افزود: نمی توانم به نیابت از اسرائیلی ها صحبت کنم اما آنها با میانجیگری ترکیه مخالفند و من معتقدم اکنون زمینه بیش از هر زمان دیگر برای از سرگیری مذاکرات صلح میان دمشق و تل آویو فراهم است.

اوغلو در پایان گفت: من به از سرگیری مذاکرات بسیار خوشبین هستم، اما نمی توانم زمان آن را تعیین کنم.

سوریه و رژیم صهیونیستی با میانجیگری ترکیه چندین دور مذاکره با یکدیگر انجام داده بودند اما این مذاکرات با آغاز جنگ 22 روزه و حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه متوقف شد و تا کنون نیز این مذاکرات از سر گرفته نشده است.

کد مطلب 1048599

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