ابوالفضل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به این که در سال جاری 1600 نفر از عوامل ساختمان سازی در قم آموزش فنی دیدهاند اظهار داشت: طی تصمیمی که در زمینه ساختمان سازی گرفته شده است تا انتهای سال 91 کلیه عوامل اجرایی صنایع ساختمانی باید در دورههای آموزشی ادارهکل فنیوحرفهای شرکت کنند که در غیر این صورت از اشتغال تمامی کارگران و عوامل فاقد آموزشهای لازم جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفهای اظهار داشت: در کل کشور 33 در صد فراگیران متناسب با رشته آموزش دیده مشغول به کار هستند و خوشبختانه این آمار در قم 38 در صد است. در کل 70 درصد آموزش افراد دیده در این اداره کل مشغول به کار میشوند.
علیزاده با اشاره به استقبال مردم از دورههای آموزشی این اداره کل گفت: استقبال مردمی به حدی است که ما توانایی پاسخگویی به آن را نداریم و عموما با کمبود منابع مواجه هستیم.
وی در خصوص میزان تحقق اهداف اداره کل آموزش فنی و حرفهای در برنامه چهارم توسعه گفت: طبق برنامه چهارم باید سالانه 3 هزار و 500 نفر تحت آموزش قرار میگرفتند که با تلاش کل مجموعه موفق شدیم این تعداد رابه 4 هزار نفر برسانیم.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای قم با اشاره به نقش آموزشهای فنی حرفهای در زمینه بهرهوری گفت: سعی میکنیم سطح توانایی نیروهای شاغل در صنایع استان را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در این رابطه دو رویکرد کلی را دنبال میکنیم، ابتدا ارتقا سطح کیفی نیروهای شاغل و آموزش افراد متناسب با نیاز صنایع.
علیزاده افزود: در برنامههای کوتاه مدت به نیاز صنایع توجه ویژه داریم و بخشی از آموزشهای ما به در خواست صنایع استان میباشد که در این حالت بخشی از هزینههای آموزشی ما کاهش مییابد و در برنامههای بلند مدت نیز نیاز برنامههای بالا دستی همچون برنامههای توسعه 5 ساله مورد توجه قرار میگیرد.
وی درباره تعداد حرفههایی که در اداره کل فنی و حرفهای آموزش داده میشود گفت: در استان مجموعا 100 حرفه داریم که از این میان 48 حرفه خدماتی است و آموزش آنها بر عهده بخش خصوصی قرار دارد و آموزش 52 حرفه صنعتی نیز بر عهده اداره کل آموزش فنی و حرفهای است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان قم در پایان با اشاره رشد 100 درصدی اعتبارت این اداره کل در سال 89 گفت: در زمینه عمرانی رشد 100 درصدی خواهیم داشت.
از ابتدای سال 92؛
پیمانکاران ساختمانی مجاز به استفاده از گارگران فاقد آموزشهای فنی نخواهند بود
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فنی و حرفهای استان قم گفت: از سال 92، پیمانکاران تنها مجاز به استفاده ازکارگرانی خواهند بود که آموزشهای فنی و حرفهای را گذرانده باشند.
ابوالفضل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به این که در سال جاری 1600 نفر از عوامل ساختمان سازی در قم آموزش فنی دیدهاند اظهار داشت: طی تصمیمی که در زمینه ساختمان سازی گرفته شده است تا انتهای سال 91 کلیه عوامل اجرایی صنایع ساختمانی باید در دورههای آموزشی ادارهکل فنیوحرفهای شرکت کنند که در غیر این صورت از اشتغال تمامی کارگران و عوامل فاقد آموزشهای لازم جلوگیری به عمل خواهد آمد.
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