100 مدرسه گلستان به اینترنت متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی ظهر سه شنبه در جشنواره شهر و مدرسه الکترونیک در گرگان افزود: در تلاش هستیم تا برای سال آینده بتوانیم 500 مدرسه را به این سیستم وصل کنیم و شبکه های اینترانت (اینترنت ملی ) را در سطح مدارس گسترش دهیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بنا را بر این داریم که خدمات سازمانی مان را نیز به صورت اینترنتی و از طریق شبکه های اینترنتی به همکاران ارائه کنیم تا در وقت و هزینه های همکاران نیز صرفه جویی بعمل آید.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: امروز در دنیا انفجار اطلاعات اتفاق افتاده است و به دست آوردن هر اطلاعی از طریق فن آوری روز مقدور است.

پائین محلی تاکید کرد: در این دنیای پیچیده با توجه به فن آوری انسان می تواند به قابلیت های بیشتری دسترسی پیدا کند.

گفتنی است که پس از نواخته شدن زنگ شهرالکترونیک، از دانش آموزان و معلمان ارائه دهنده طرح در شهر الکترونیک با دادن هدایایی قدر دانی بعمل آمد.

همچنین در حاشیه این مراسم تعدادی از هنرجویان به ترسیم نقاشی هایی پیرامون شهر الکترونیک پرداختند که در پایان به معرض دید حاضران و دانش اموزان حاضر گذاشته شد.