به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در جلسه اول دوره پنجم هیئت تنظیم بازار برق گفت: صنعت برق کشور در سالهای گذشته، در امر خصوصی سازی، تجدید ساختار و حمایت از بخش خصوصی گامهای موثری برداشته است؛ اما هم اکنون به نظر میرسد به دلیل تاخیر در واگذاریها که به دلیل مشکلات ساختاری صورت گرفته است، باید مشکلات را حل کرد و حرکت جدی و با سرعت مطلوب تری را در این راستا آغاز کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: البته هم اکنون صنعت برق کشور متهم به این نیست که خصوصی سازی ها را با سرعت مطلوب انجام نداده است، اما در فرصت پیش رو باید با اعتقاد و یقینی که در صنعت برق موجود است، کار را به نحوی پیش بریم که با کمک فعالان این صنعت، سازوکار مناسب برای حمایت از بخش خصوصی را پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: در این راستا هیئت تنظیم بازار برق باید به طور جدی و واقعی، در فراهم سازی این سازوکارها در راستای حمایت از بخش خصوصی گام بردارد، در واقع باید از تصور اینکه ما قشری دولتی هستیم و باید خود سیاستها را ساماندهی و تدوین کنیم، پرهیز شود.

به گفته بهزاد، در واقع باید روابطی تنظیم شود که اگر دولت به جای بخش خصوصی قرار می گرفت، حاضر به کار در حوزه صنعت برق می شد. بنابراین باید برنامه ها و سیاستهای صنعت برق کشور، با رهنمود شرکتها و تولیدکنندگان خصوصی این صنعت تدوین شود.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در مسیر جدید باید، از همه ظرفیتهای قانونی و حمایتی دولت و صنعت برق کشور استفاده شود تا مسیر و راهکارهایی انتخاب شود که بتواند ما را در یک برنامه زمان بندی کوتاهتر به نتیجه برساند.

وی اظهار داشت: در انتقالهایی که ممکن است از صنعت برق کشور به بخش خصوصی و سندیکاها صورت گیرد، باید نقطه نظرات آنها را لحاظ کرد.

همچنین محمدصادق قاضی زاده عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران نیز در این جلسه گفت: دوره جدید هیات تنظیم بازار برق همزمان با عزم جدی وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و کار و رونق حضور بخش خصوصی در انتقال مالکیتها از بخش دولتی به خصوصی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اجرای قانون اصل 44 و مواد اصلاحی برنامه چهارم توسعه به نظر می رسد که فعالیت هیئت تنظیم بازار برق کشور بیش از گذشته به خواستهای بخش خصوصی و صنعت برق کشور متمرکز شود.

همچنین در این جلسه، گزارشی از فعالیتهای دوره چهارم هیئت تنظیم بازار برق کشور ارایه و برنامه های دوره پنجم نیز تشریح شد.