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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

دادستان راور:

سیاست برخورد با اشرار با شدت در راور دنبال می شود

سیاست برخورد با اشرار با شدت در راور دنبال می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی راور از برخورد شدید با اشرار و عاملان اخلال در امنیت شهرستان راور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی قویدل ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تامین امنیت مناطق مختلف شهرستان راور و افزایش امنیت این شهرستان سیاست برخورد شدید با اشرار و عوامل نا امنی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: شهرستان راور در حاشیه کویر قرار گرفته است و اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر از این موقعیت سوء استفاده می کنند در همین راستا با انجام یک عملیات با شرکت دو یگان تکاوری مناطق جرم خیز و اشرار خیز این شهرستان پاکسازی شد.

قویدل اضافه کرد: این عملیات در مناطق "دهانه ارجمندی"، "تنگلو"، "کوه سور" و "شیارهای منتهی به کوه سور" انجام شد.

وی از کشف 308 کیلوگرم مواد مخدر در این عملیات خبر داد و گفت: سه موتورسیکلت، کارت شناسایی تبعه پاکستان، وسایل ارتباطی، خشاب و 95 تیر کلانش کشف شد.

وی افزود: برای جلوگیری از تردد اشارار در منطقه "کوه سور" و "مک نر" منطقه مین گذاری شد که دو نفر از اشرار به دلیل برخورد با مین در این منطقه هلاک شدند.

کد مطلب 1048604

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