توزیع پنج هزار بسته فرهنگی ویژه مسافران نوروزی در بجنورد

سید مجتبی علویان در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، هزینه توزیع این بسته فرهنگی را 800 میلیون ریال برآورد کرد و افزود: این بسته ها فرهنگی حاوی نقشه راهنمای مسیر، معرفی پارکها و گردشگاه ها و سوغات بجنورد برای مسافران نوروزی و زائران بارگاه امام رضا (ع) تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: عید نوروز عید وحدت ملی ایرانیان است و شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی سعی بر این دارد تا کمک حال مردم باشد.

وی گفت: تأمین روشنایی بلوارها، میادین و پارکها با اعتبار 200 میلیون ریال تا 70 درصد انجام شده و در ایام باقیمانده سال 100 درصد به اتمام خواهد رسید.

وی از استقرار ستاد نوروزی در محل شهرداری بجنورد خبر داد و گفت: این ستاد در محل شهرداری منطقه یک مسقر است و به صورت شبانه روز خدمات متنوعی به شهروندان ارائه می دهد.

شهردار بجنورد خاطرنشان کرد: پنج اکیپ نقاشی کلیه جداول و مبلمان پارکی را رنگ آمیزی می کنند و تمام معابر اصلی در محل عابرین خط کشی شده و اکیپ های سیار نیز جمع آوری متکدیان از سطح شهر را بر عهده دارد.