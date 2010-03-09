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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

توزیع پنج هزار بسته فرهنگی ویژه مسافران نوروزی در بجنورد

بجنورد - خبرگزاری مهر: شهرداری بجنورد پنج هزار بسته فرهنگی ویژه نوروز 89 را در شهرستان بجنورد توزیع می کند.

سید مجتبی علویان در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، هزینه توزیع این بسته فرهنگی را 800 میلیون ریال برآورد کرد و افزود: این بسته ها فرهنگی حاوی نقشه راهنمای مسیر، معرفی پارکها و گردشگاه ها و سوغات بجنورد برای مسافران نوروزی و زائران بارگاه امام رضا (ع) تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: عید نوروز عید وحدت ملی ایرانیان است و شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی سعی بر این دارد تا کمک حال مردم باشد.

وی گفت: تأمین روشنایی بلوارها، میادین و پارکها با اعتبار 200 میلیون ریال تا 70 درصد انجام شده و در ایام باقیمانده سال 100 درصد به اتمام خواهد رسید.

وی از استقرار ستاد نوروزی در محل شهرداری بجنورد خبر داد و گفت: این ستاد در محل شهرداری منطقه یک مسقر است و به صورت شبانه روز خدمات متنوعی به شهروندان ارائه می دهد.

شهردار بجنورد خاطرنشان کرد: پنج اکیپ نقاشی کلیه جداول و مبلمان پارکی را رنگ آمیزی می کنند و تمام معابر اصلی در محل عابرین خط کشی شده و اکیپ های سیار نیز جمع آوری متکدیان از سطح شهر را بر عهده دارد.

کد مطلب 1048605

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