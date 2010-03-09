به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند هات‌داکس که بزرگ‌ترین جشنواره مستند آمریکای شمالی به شمار می‌آید، طی روزهای 9 تا 19 اردیبهشت 1389، در شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد و فیلم مستند بلند "جای خالی آقا یا خانم ب" به کارگردانی فیما امامی و رضا دریانوش، در بخش ویژه ویترین دنیا این جشنواره که آثار منتخب آن، واجد شرایط کسب جایزه ویژه تماشاگران هستند، به نمایش عمومی در خواهد آمد.

در این دوره از جشنواره هات‌داکس، 170 فیلم مستند از 35 کشور جهان، در بخش‌های مسابقه و جنبی جشنواره روی پرده می‌روند. ضمن اینکه یازدهمین بازار فیلم مستند تورنتو نیز در حاشیه این جشنواره برپا خواهد شد

مستند بلند "جای خالی آقا یا خانم ب" که پیش از این، جایزه بزرگ سومین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت و سیمرغ بلورین بخش چشم واقعیت بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را بدست آورده بود، در اولین حضور بین‌المللی خود در جشنواره داکس باکس سوریه روی پرده رفته بود.