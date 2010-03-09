قم پتانسیل خوبی در زمینه توریسم درمانی دارد

زهرا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه استان قم دارای پتانسیل بسیار خوبی در زمینه توریسم درمانی است، گفت: چنانچه مشکل خاصی پیش نیاید در آینده نزدیک اولین مرکز توریسم درمانی کشور در قم راه اندازی می‌شود.



ابراهیمی افزود: البته راه اندازی این مرکز که به عنوان یک نیاز جدی در قم مطرح است، منوط به این است که امکانات مناسب و بودجه لازم از سوی مسئولان استانی فراهم شود.



وی با تأکید بر اهمیت توجه جدی مسئولان به مقوله توریسم درمانی اظهار داشت: در حال حاضر در کشور‌های غربی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه توریسم درمانی صورت می‌گیرد که به جهت درآمدزایی بالا باید در کشور ما نیز به طور جدی به آن توجه شود.