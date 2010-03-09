به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آذرنگ نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و خالق آثاری چون "خیال روی خطوط موازی" و "خنکای ختم خاطره"، نادر برهانی‌مرند نمایشنامه‌نویس و کارگردان آثاری چون "رومولوس کبیر" و "مرغابی وحشی" به همراه مهدی پوررضاییان متون بخش مسابقه نمایشنامه نویسی سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر را داوری می‌کنند.



متون برگزیده این بخش در قالب کتابی چاپ شده که در زمان برگزاری جشنواره منتشر می‌شوند. آثار برگزیده این بخش در زمان برگزاری جشنواره اعلام می‌شود. سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ‌ فتح خرمشهر از 28 اردیبهشت تا اول خردادماه سال 89 در استان خوزستان برگزار می‌شود.

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