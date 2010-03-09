  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی تئاتر مقاومت معرفی شدند

داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی تئاتر مقاومت معرفی شدند

حمیدرضا آذرنگ، نادر برهانی‌مرند و مهدی پوررضاییان هیئت داوران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر را شکل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آذرنگ نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و خالق آثاری چون "خیال روی خطوط موازی" و "خنکای ختم خاطره"، نادر برهانی‌مرند نمایشنامه‌نویس و کارگردان آثاری چون "رومولوس کبیر" و "مرغابی وحشی" به همراه مهدی پوررضاییان متون بخش مسابقه نمایشنامه نویسی سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر را داوری می‌کنند.

متون برگزیده این بخش در قالب کتابی چاپ شده که در زمان برگزاری جشنواره منتشر می‌شوند. آثار برگزیده این بخش در زمان برگزاری جشنواره اعلام می‌شود. سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ‌ فتح خرمشهر از 28 اردیبهشت تا اول خردادماه سال 89 در استان خوزستان برگزار می‌شود.
کد مطلب 1048610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها