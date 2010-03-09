لازمه اسلامی شدن علوم انسانی داشتن برنامه درازمدت است

حجت‌الاسلام‌ دکتر محمد کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به این که اسلامی سازی علوم انسانی در دانشگاه‌ها یک فرآیند عمیق و دشوار می‌باشد، اظهار داشت: آن چه باید توجه داشت این است که فرایند اسلامی شدن علوم انسانی در کشور به صورت دستورالعملی و بخشنامه‌ای امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند برنامه‌های آموزشی،‌ پژوهشی و اجرائی دراز مدت است و این مهم باید در چرخه کار دراز مدت نهادهای سیاست گذاری چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی و علمی‌ قرار داشته باشد.



وی خواستار بازنگری جدی در علوم انسانی شد وگفت: در مقوله بازنگری در علوم انسانی باید توجه داشت که اسلامی‌ سازی علوم انسانی، آخرین حلقه به چالش کشیدن فرهنگ غرب محسوب می‌شود.



عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه با بیان این که هدف اصلی از اسلامی‌سازی علوم انسانی ،دست‌یابی به سبک زندگی اسلامی است، خاطر نشان کرد: مقدم بودن بومی‌سازی علوم انسانی بر اسلامی‌سازی، به معنای تفکیک این دو فرایند از یکدیگر نیست بلکه به واسطه اینکه فرهنگ بومی ما، غالبا اسلامی است، انتظار می‌رود بومی سازی علوم انسانی با اسلامی سازی آن علوم انطباق داشته باشد.

